PAMTIMO JE KAO ŠAŠAVU ROUZ KOJA NIJE DALA MIRA ČARLIJU ŠINU: Glumica je udata za sina slavnog glumca kog zovu MUŽA ZA POŽELETI

Čuvena glumica Melani Linski koja je sjajno odigrala Rouz u sitkomu "Dva i po muškarca" poručila je da njen muž istinski žrtvuje svoju glumačku karijeru zbog nje i da bi to retko koji muškarca uradio. Njen suprug je glumac Džejson Riter koji ju je ranije branio dok su kritikovali njen izgled.

"On mi je najveća podrška na svetu, poslednjih nekoliko godina razgovarali smo o tome čiji posao ima više smisla, bilo da je reč o uzbudljivijoj karijeri ili o više novca", rekla je glumica Melani Linski (46).

foto: Matt Winkelmeyer / Getty images / Profimedia

Njen muž Džejson Riter (44) koji je inače sin slavnog pokojnog glumca Džona Ritera, odbio je nekoliko uloga jer su njoj bili ponuđeni veći glumački zadaci. Ohrabrio ju je da prihvati ulogu u HBO seriji "The Last of Us".

"Mesecima je samo bio tata i družio se sa mnom i ja sam mu tako zahvalna. Mislim da mnogi muškarci ne poštuju toliko svoje partnerke", poručila je Melani koja je sa suprugom dobila ćerku 2018. U braku su od 2020.

Melani Linski je ranije bila udata za glumca Džimija Simpsona i taj brak trajao je od 2007. do 2014.

Glumica je prošle godine ostvarila veliku uspeh u karijeri ulogom u seriji "Yellowjackets", ali se i pored tog borila sa "standadima lepote", što je bilo iscrpljujuće.

Izjavila je za The New York Times da se njena karijera u početku bazirl na scenariju za "debelu prijateljicu" ili "šaljivu debelu ženu". Počeli su da joj nude uloge koje se ne baziraju na izgledu. "Ljudi koji procenjuju moju težinu i zdravlje bili su priča mog života od premijere "Yellowjacketsa", napisala je na X mreži pa je dodala da "biti mršav ne znači uvek biti zdrav". Reagovala je nakon uloge u epizodi serije "The Last Of Us" kad je poručila da treba biti pametan, a ne (samo) mršav.

Za Rolling Stone je ispričala šta joj se desilo na snimanju serije "Showtime". "Pitali su me: "Šta planiaš da uradiš? Sigurni smo da će ti producenti nabaviti trenera. Rado bismo ti pomogli u tome".

Njen muž ju je podržao pa je napisao na X mreži: "Ako neko ima neželjene komentare o bilo čijem izgledu, može da ih slobodno napiše trajnim mastilom na čelo i zaroni diretno u sunce".

Glumici je inače ustanovljena mizofonija, senzorno stanje koje izaziva ekstremnu osetljivost na određene zvukove ili stimulanse zbog čega može da doživi intenzivne emocionalne, fiziološke i bihevioralne reakcije. Javljaju se bes, iritacija, gađenje ili anksioznost. Okidači mogu da budu sasvmi uobičajeni zvuci kao što su žvakanje hrane, gutanje hrane ili kuckanje.

( Kurir.rs / Blic žena / T.B. )

Bonus video:

00:36 Među prisutnima je bila glumica Anica Dobra