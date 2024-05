TRI RATNA DRUGA PEŠAČE 1.200 KILOMETARA OD PALA DO KRFA: U čast sećanja na stradale Srbe koji su prošli albansku golgotu! (VIDEO)

Na krstonosni hod od Pala do Krfa dug 1.200 kilometara “u čast predaka za budućnost potomaka”, krenuli su prijatelji Igor Vukašinović (54), Novica Pejić (63) i Ostoja Medić (68) dok je četvrti član Petar Dragaš u pratnji kombijem.

Njih trojica, inače demobilisani borci Vojske Republike Srpske, posvećuju ovo hodočasničko putovanje u čast sećanja na stradale Srbe koji su u vihoru Prvog svetskog rata prošli albansku golgotu.

Prisećajući se dešavanja iz vremena Prvog svetskog rata, žele da dostojanstveno odaju počast stradalima, jer su mišljenja da kako vreme prolazi u zaborav padaju junaci i njihova dela iz tog perioda koji su svoje živote dali za Srbiju i srpstvo.

Na tom putu posetiće i Kajmačlan, a po dolasku na Krf i spomen-kosturnicu I kapelu na ostrvu Vido, Plavu grobnicu gde će se pomoliti za duše palih boraca.

Krenuli su od manastirskog hrama Svetog Velikomučenika Georgija na Ravnoj Romaniji poznat kao Sokolica, čiji su zidovi obloženi mermernim spomen-pločama na kojima su ispisana imena 4.000 poginulih boraca za slobodu Republike Srpske. Tu je održan moleban za blagosloven i srećan put.

Pomenuta tri ratna druga, koja i u miru dele i dobro i loše, nadaleko su poznati po pokloničkim putovanjima do pravoslavnih svetinja, a ovo im je četrnaesto po redu. Do sada su molitveno hodili od Pala do manastira Ostrog deset puta, onda jednom do manastira Rakovica i groba patrijarha Pavla kao i dva puta do Svete Carske Lavre Hilandarske.

Ovaj put će imati i još jednu dublju i aktivniju misiju, a to je da mobilišu rodoljube, i vasceli srpski rod i pozovu ih da pomognu izgradnju dečijeg i omladinskog kampa na Krfu koji gradi Sveta Srbija, koja već desetak godina vodi najbolje đake iz regiona uzrasta od 12 do 18 godina na dvonedeljni kamp na ovo ostrvo, tokom kojeg oni izučavaju istoriju na mestima gde se ona dogodla, podržavajući život naših predaka koji su na tom “ostrvu spasa” našli gostoprimstvo i okrepljenje, posle kojeg su se vratili na Solunski front i u junačkom jurišu podarili slobodu Srbiji i čitavom Regionu, koju i danas imamo i uživamo.

Jedan od njih trojice, Igor Vukašinović je ratni vojni invalid koji je od posledica ranjavanja snajperom ratne 1992. godine u sarajevskom naselju Dobrinja izgubio vid.

Ali to ga ni najmanje ne sprečava da čini sa svojim prijateljima i saborcima ovakve podvige. Iako će put zasigurno biti naporan, Vukašinović kaže da su spremni za sve vremenske prilike jer na put kreću s mnogo energije, entuzijazma i s verom u Boga.

– Nećemo odustati jer je velika privilegija to što smo u prilici da idemo na hodočašće. Nema većeg zadovoljstva kad dođete peške do željenog cilja – naglasio je Vukašinović

Njih će put voditi od manastira Sokolica do Rogatice, zatim Višegrada, Užica, Čačka, Kraljeva, Leskovca, Vranja pa sve dalje preko Severne Makedonije i Grčke.

Planirani vremenski interval za koji će preći 1.200 kilometara jeste 35 dana uz boravak tri dana na samom Krfu.

Planirani vremenski interval za koji će preći 1.200 kilometara jeste 35 dana uz boravak tri dana na samom Krfu.

