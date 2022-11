VELIKA AKCIJA ZA PODIZANJE DEČJEG OBRAZOVNOG KAMPA NA KRFU: Prvi zadužbinarski koncert u petak u Beogradu! (VIDEO, FOTO)

Došlo se do faze kada je potrebno izgraditi jedan kamp kako bi mogli buduće generacije u većem broju i na duži vremenski period povesti stazama u “cipelama slavnih predaka” na Krf, ostrvo Vido, Plavu grobnicu ... da vide, dožive i nauče istoriju na mestu gde se ona dogodila, kaže Dimitrije Stikić

Pravoslavno sportsko udruženje "Sveti Srb i ja" i Krfsko društvo grčko-srpskog prijateljstva organizuju seriju koncerata pod nazivom: “U čast predaka, za budućnost potomaka” koju otvaraju prvim u nizu u MTS dvorani u Beogradu u petak 11. novembra od 19 časova.

Cilj ovog zadužbinarskog projekta je prikupljanje sredstava i izgradnja dečjeg obrazovnog kampa na Krfu.

foto: Sveta Srbija

Poučeni pozitivnim iskustvom u prethodnih 10 godina kada smo najbolje đake iz regiona vodili “stopama predaka” na petnaestodnevnu obrazovnu eskurziju na Krf, došlo se do faze kada je potrebno i izgraditi jedan kamp kako bi mogli buduće generacije u većem broju i na duži vremenski period povesti stazama u “cipelama slavnih predaka” na Krf, ostrvo Vido, Plavu grobnicu ... da vide, dožive i nauče istoriju na mestu gde se ona dogodila - kaže za Portal Kurira Dimitrije Stikić, PR menadžer Svete Srbije i idejni tvorac akcije "Stopama naših predaka".

foto: Sveta Srbija

- Pozivamo sve da dođu i svojim prisustvom uveličaju ovo predivno veče prijateljstva, umetnosti, ljubavi i da svojim zadužbinarskim delom (pojedinačnom donacijom od 2.000 dinara) pomognu izgradnju dečijeg obrazovnog kampa na Krfu - istiće Stikić.

foto: Sveta Srbija

Koncerte izvodi preko 150 umetnika sa Krfa članova Simfonijskog orkestra “Mikis Teodorakis”, Filharmonije “Liapades” i hora “Mihalis Kapodistrijas”.

Oni će izvoditi kompozicije velikog grčkog kompozitora i maestra Mikisa Teodorakisa, a pored njih nastupaće i orkestar Srednje muzičke škole “Kosta Manojlović” iz Zemuna i muzičko-vokalni sastav “Sveta Srbija”.

foto: Sveta Srbija

Velika scena “MTS dvorane” u petak će biti tle na kome će se isprepletati prošlost, sadašnjost i budućnost.

Tu pletenicu ljubavi i šarenicu čovekoljublja sačiniće kao nekada njihovi preci potomci onih Krfljana i Srba koji su pre 106 godina zaustavili zlo vreme i učinili ga plemenitim svojim delima milosrđa, gostoprimstva, okrepljenja sa jedne strane i žrtvom, poštovanjem, skromnošću, rodoljubljem i veselom setom za Otadžbinom na tom za nas Svetom ostrvu.

Zato je upravo Krf bio sidrište i luka u kojoj je bilo od 1916. do 1918. godine sedište srpske države, suverena, vlade, parlamenta i crkve

Ovo veče u čast predaka će nam kao nekim kaledioskopom pokazati kroz slike onoga što je bilo, put u budućnost kojoj stremimo.

foto: Sveta Srbija

Upravo umetnošću, Krfljani će nam kroz muziku opisati vreme, ispričati priče neispričane, a to najbolje može upravo Simfonijski orkestar Mikisa Teodorakisa koji će izvoditi muziku čuvenoj grčkog kompozitora čije ime nose. Oni će to opevati kao što je on nekada pevao za nas 1999. godine na Atinskom trgu Sintagma, pred milion svojih sunarodnika, prkoseći istinom svetskim velikašima laži.

Veče bratske ljubavi kao domaćin otvoriće muzičko-vokalni sastav ”Sveta Srbija”, a za njima i Hor manastira Presvete Bogorodice Trojeručice i đaci Srednje Mizičke Škole “Kosta Manojlović” iz Zemuna, koji su kao najbolji na svetu proneli zvuk srpske harmonike.

Pre i nego gudala krenu preko notnih sistema i kroz glasne žice nagrnu note ne oplemene naše duše i srca, na istorijski pijemont tih događaja od pre jednog veka povešće nas profesor Filozofskig fakulteta Miloš Ković.

STOPAMA NAŠIH PREDAKA - Projekat „Stopama naših predaka“ predstavlja jedinstveni konceptualni projekat sa temom istorije srpskog naroda iz perioda Prvog svetskog rata, tokom koga je tadašnja Srbija izgubila između 1.100.000 i 1.300.000 stanovnika, što je činilo gotovo trećinu ukupnog stanovništva ili čak oko 60 odsto muške populacije - ističe Dimitrije Stikić. Ova divna akcija počela je 2012. godine. Na putovanje ide generacija talentovane dece iz Srbije, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Crne Gore. To su prvonagrađeni učenici koji su pobedili na konkursu Svetosavskog zvonca, đaci generacije Opštine Stara Pazova i najbolji đaci iz veronauke u Republici Srpskoj i Crnog Gori. foto: Svetosavsko zvonce Oni će se naći na mestima gde se istorija događala - Krf, (Kerkira), Vido, Agios Mateos, Mesongi, Guvija, Kato Korakiana... i tamo stvarati novu - kaže Stikić. Ovo nagradno putovanje, ima za cilj da se pošalje poruka da se prepoznaje zalaganje i rad vrednih učenika, kao pozitivan primer u društvu i među mladima, kao vid ulaganja u budućnost i u generacije koje će uskoro biti važan faktor društva u celini. Ideja je da se deca koja su nagrađena za svoj trud i rad odmore, a u isto vreme i nauče nešto iz istorije svoga naroda, da učestvuju u raznim predviđenim umetničkim radionicama, razmene znanja iz različitih oblasti... foto: Svetosavsko zvonce Predviđeno je da se u toku boravka na Krfu obiđu znamenitosti, istorijski spomenici i sva mesta vezana za boravak Srpske vojske na Krfu u toku Prvog svetskog rata, kao i da ih očiste i srede i postave nova spomen obeležja. Centralni cilj ove velike akcije je da se obezbede sredstva za kupovinu placa i podigne dečji kamp u koji će boraviti brojne generacije dece iz Srbije

SERIJA KONCERATA Posle Beograda slede i koncerti: 12.11. (subota) od 19 časova Srpsko narodno pozorište, Novi Sad 13.11 (nedelja) od 17 časova, Velika Većnica, Subotica 13.11 (nedelja) od 19 časova, Pozorišna sala, Stara Pazova Sve informacije mogu se dobiti na telefon 061/451-0001

KOMPLETAN PROGRAM Simfonijski orkestar Mikis Teodorakis Simfonijski orkestar Mikisa Teodorakisa, čuvenog grčkog kompozitora i velikog prijatelja naše zemlje, u pratnji hora “Mihalis Kapodistrijas”. solisti: Roza Pulimenu (Roza Poulimenou), Marija Mavromati (Maria Mavromati), Akis Kalkmukis (Akis Kalkmoukis), Anastasija Fuza (Anastasia Fyssa), Spiros Sueref (Spiros Soyeref), Evangelija Kargiofiki) (Euaggelia Kargiofiki), Margarita Stadler (Margarita Stadler), Elpida Zavicanu (Elpida Zavitsanou) , Lefteris Antonidis (Lefteris Antoniadis). foto: Sveta Srbija buzuki: Konstantinos Vidalis (Konstantinos Vidalis) dirigent : Ilija Gogidis (Ilias Gkogkidis) Vokalno-muzički sastav “Sveta Srbija” Miloš Grujić, tarabuk Vukić Milikić, akustična gitara foto: Sveta Srbija Poju: Milica Makitan Teodora Jančić Jelena Stojanović Teodora Antonić Dušica Radivojević Marija Radivojević Milica Jovičić solista: Milijana Mitrić dirigent: Lora Meršak Izvode: “Oseti Vido” “Zaspo mi je dragi” “Veseli se srpski rode” foto: Sveta Srbija Orkestar harmonika “KostaMan” čine učenici srednje muzičke škole Kosta Manojlović iz Zemuna (dve flaute, devet harmonika, kontrabas, klavir i kahon) , pod dirigentskom palicom profesorke Blaženke Biočić. Ovaj mladi muzičko umetnički kolektiv je krajem 2021 godine osvojio titulu Svetskog šampiona na 71. Svetskom trofeju u uzrastnoj kategoriji orkestara do 19 godina. Uspehu su predhodile pobede na nekoliko medjunarodnih i domaćih takmičenja kao i koncertni nastupi u najznačajnijim dvoranama , zadužbini Ilije M Kolarca i sali Beogradske filharmonije. foto: Sveta Srbija Članovi orkestra: Jana Stojaković- flauta i pikolo flauta Irena Panić- flauta Lazar Jončić- harmonika Lazar Stanojević- harmonika Lazar Simović- harmonika Andrej Petričević- harmonika Dimitrije Petrović- harmonika Nikola Vuković- harmonika Predrag Simić- harmonika Mihajlo Ćosić- harmonika Petar Andrić- harmonika Emilija Jovišević- harmonika Ivan Aleksandrov – kontrabas Andrej Milošević – kahon Dimitrije Andrić - udaraljke Teh. podrška Aleksandra Kostić-Andrić Teh. podrška Marijana Petrović Prof. Blaženka Biočić Prof. Danijela Rakić Muzičko-vokalni sastav Svete Srbije foto: Sveta Srbija Izvode: Orkestar KostaMan F. Anđelis- Komastor, sutra uveče odlučujem) Solista- Lazar Stanojević-prva harmonika Srbije Splet narodnih igara Duo- Petar Andrić i Ivan Aleksandrov R.Pešut Manjifiko-“Pukni Zoro“ foto: Sveta Srbija Orkestar KostaMan J. Kuakernak- Ajde Jano i Vranje Hor manastira Presvete Bogorodice Trojeručice iz Beograda, na čelu sa mati Zlatom (Pantelić), Izvode: “Mi smo deca Neba” “Da vaskrsnu duše naše”

