ZNAM ZA DRAGANU OD MALIH NOGU I OBOŽAVAM PESMU "PEČAT NA USNAMA": Kristina Vasić otkrila vidi li sebe kao pobednicu "Rame uz rame"

Kristina Vasić je još jedna takmičarka u talent šou programu “Rame uz rame sa Draganom” koja će se nadmetati sa još 13 plesača za mesto na sceni na jubilarnim koncertima (29. i 30. decembra u Beogradskoj areni) Dragane Mirković i novčanu nagradu od milion dinara.

Svi je zovu Kiki, ima 21 godinu i iz Beograda je. Ova energična i nasmejana devojka studira pravo, ali živi za ples, pa joj je to osim fakulteta, glavna preokupacija u životu. Pozitivna je osoba i voli da se druži.

- Bavim se plesom ceo život, kao mala počela sam sa baletom, a trenutno treniram i najviše se bavim hip hopom, mtv-jem, komercijalnom vrstom plesa, šou performans…

Hip hop je nastao na istočnoj obali u Bronksu (Njujork) kasnih ‘70-ih. Grupe mladih su igrale na ulicama, u klubovima i andergraund mestima po raštkanim po Njujorku. Ples se razvijao zajedno sa drugim elementima hip hopa - di džejing, grafiti, MC… Hip hop dens su prihvatili i na zapadnoj obali, ali su dodali svoj pečat u vidu popinga i lokinga (popping, locking). Sve to je vodilo u veliku popularnost plesa, pa je plesačka industrija napravila svoju verziju, tzv. Nju stajl (new style) čija je glavna odlika bila koreografija, a ne improvizacija, pa je bila idealna kao nastup na sceni, odnosno pratnja muzičara. Sada se u plesnim klubovima uglavnom i uči novi stil hip hopa. Od hip hop plesova tu su fristajl (freestyle), kramping (krumping), poping (popping), loking (locking) i brejkdensing (breakdancing). foto: Petar Aleksić

Kiki je najviše nastupala na takmičenjima i plasman je uvek bio dobar, uglavnom prva mesta, ali kako sama kaže ponekad i “kiksne”, a prijavila se za ovo takmičenje iz nekoliko razloga:

- Htela sam da probam nešto novo, neki novi format, pošto su mahom sve ionako pevačka takmičenja, a ovde je više fokus na ples. Htela sam i da upoznam ljude i da steknem neka nova iskustva. Lepo je što se daje šansa ljudima koji se bave plesom.

Nastupa solo i u grupi. Na pitanje da li je bilo treme, pogotovo što je u pitanju naša velika zvezda Dragana Mirković, Kristina je odgovorila:

- Što se Dragane Mirković tiče, za nju znam od malena, sve pesme su mi poznate, ima onih koje obožavam, kao što je “Pečat na usnama” (smeh). Nemam tremu ko god da je u pitanju, profesionalno se bavim plesom, izađem na binu i odradim zadatak i to je to. Tako da trenutno nema treme, ali možda kad izađem na binu i tamo pred njom možda će je biti… Toliko sam na sceni i stalno izlazim na binu, profesionalno se bavim time, tako da nemam tremu da uradim zadatak.

Rekla je da probe umeju da bude naporne, psihički i fizički, ali i da se sasvim dobro snalazi.

- Ima nešto što mi slabije ide, nešto više, ali generalno cela slika je super, baš sam zadovoljna - a pomenula je i saradnju sa drugim kolegama tj. igračima:

- Iskreno, baš sam se izdružila sa dosta ljudi privatno, imam tu nekoliko njih sa kojima sam nerazdvojna. Sa ostalima se družim, sa nekima manje, sa nekima više, ali sa svima sam sasvim super… Jednostavno, sa nekima sam više “kliknula” zbog godišta, vajba…

U ovom takmičenju želi i da testira svoje limite i otkrije koliko daleko može da ide.

- Da, hoću da vidim koliko mogu, a za ova 2,5 meseca, ne samo ja nego svi će da napreduju. Ako neko dolazi iz hip hopa može da nauči nešto latino, savremeni balet. Nije samo poenta da izađeš i “ja ću da pobedim”, treba malo opširnija slika da se sagleda…

Ples je za nju opuštanje i izduvni ventil, član je mnogih plesnih grupa, bavila se i trenerskim radom. Voli da ide na takmičenja, što zbog adrenalina i učestvovanja, što zbog putovanja i druženja. Nastupa solo i u grupi, a dosta trenira i voli da istražuje stilove. Inače, Rijanin je veliki fan.

Voli da bude u svom stilu, za koji kaže da je hip hop. Ima ambiciju da bude još bolji plesač, da završi fakultet i bude srećna i ispunjena u životu, a dotakla se i ovog:

- Inače, svako treba da radi ono što voli i što ga inspiriše, a ne da sluša druge ljude i zlobne komentare. Sve će doći na svoje ako ide svojim tokom.

U jednom dahu je spričala i koliko je teško ići iz jednog plesnog stila u drugi.

- Generalno, jeste teško ići iz jednog stila u drugi, ali meni nije toliko. Igram MTV strit (street), a to može da bude “ženskastije” dosta, pa mogu da se prebacim u taj gruv recimo latina… Nikad neću da biti profesionalno latino kao Nemanja jer je on latino plesač, ali generalno mogu da se snađem tu. Sad, za ostale tipa savremeni balet i hip hop, tu je teže ići iz stila u stil. Moglo bi i to, ali tu već treba da se pomuči, da se radi, skoncentriše, ali ništa nije nemoguće. Samim tim ako treniraš ples, ti imaš rita, možeš da se snađeš, ali samo treba da se radi.

Na konstataciju da mnogi kažu za ples da je “sve to jedno jedno te isto, da oni samo nešto igraju i skaču, Kiki je rekla jasno i glasno “da nije sve to isto, ima mnogo različitih stilova i podstilova igre”.

Hip hop, mtv (strit), šou performans… Kristina obožava hip hop i strit, a dodatno je pojasnila te razlike koje možda prosečni gledalac ni ne vidi, ali su svakako bitne.

- Rep je mahom u hip hopu. Kada me ljudi pitaju za razliku između mtv-ja i hip hopa, kažem da je u pitanju muzika. 50 sent, Pop Smouk, Trevis skot to je taj hop rep, a mtv može da bude Rijana, Bijonse, Džej Lo, Lejdi Gaga, Britni Spirs, ne mora ali na tu vrstu muzike.

Uz priču o plesu, dotakli smo se i Šakire i kako kaže Kristina ona je neka vrsta šou performansa, open kategorija sa miksom latina, trbušnog plesa, Mtv.

- Mislim da za Šakiru kako joj dođe pesma, da je tako i inspiracija odradi, da nema konkretno “sad ću ja baš na ovu pesmu nešto da uradim”. Ja isto tako nekad radim, nemam konkretno kada dođe pesma pa da kažem sebi “e sad ću ja da igram hip hop”, možda me povuče 2-3 osmice hip hop, pa ubacim malo mtv… Tako da sve to zavisi , to su umetnici, kreativa i mašta, iz krajnosti u krajnost. Treba biti otvorenog uma za ples.

Ples je pokret ljudskog tela koji mnogo otkriva, ali koliko u njemu ima koreografije, a koliko je nadogradnja samog plesača:

- Ima ono što mora da se uradi, ali… Postoje ti spajsi momenati, da tako kažem, da se malo začini koreografija, da joj se da šmek.

Što se tiče pobede i da li je priželjkuje, Kristina kroz smeh odgovara:

- Iskreno, ko ne bi voleo sebe da vidi kao pobednika (smeh). Ne znam kako ću da se snađem sa ostalim zadacima kad krenu da ih zadaju, ali što da ne… volela bih da vidim sebe kao pobednika, ali nije mi to sad primarno, kao “ja idem da bih pobedila“ jer nemam takav stav, iskreno, idem da se zabavim, da se družimo i lepo provedemo svi zajedno…

Ova mlada Beograđanka je imala poruku za svoje kolege, kao i zanimljivu filozofiju na temu takmičenja:

- Neka bolji pobedi uz dostojanstvo i ne samo bolji nego i ko se najviše trudio. Sav taj trud u emisjiama, na snimanjima i probama daće konačan rezultat. Biće kikseva, uspona, padova, ali bitan je trud.

Imam ja takmičarski duh i sve to stoji, ali nisam sad da ja nekome “ti si ovo, ja sam bolja” nisam taj fazon. Treba svima takmičarksi duh i treba da težiš da budeš prvi da budeš najbolji, ali ne da budeš prepotentan i da širiš negativnu energiju niti tenziju tako da uvek treba da budeš dostojanstven i profesionalan, bar po meni. Kolega mi je rekao kada me je prvi put video da je mislio da sam ja neka zmija, sa tim zelenim očima i crvenom kosom, tako vatrena, prepotentna, a kada je krenuo sa priča sa mnom on je video da sam otkačena i da mu to skroz prija. Uopšte nisam takva osoba, iako delujem nekad tako na prvi pogled. Ne volim da širim negativnu, samo pozitivnu energiju.

