MILENA DRAVIĆ ZBOG OVOGA IGRALA PIPIREVKU OKO GAGE: Detalji iz života legendi, a ovako je REAGOVALA Draganova majka NA SNAJKU

Pet godina od smrti glumice Milene Dravić navršilo se 14. oktobra, a u sećanje na divu domaće kinematografije u utorak su održani književno veče i promocija monografije "Milena Dravić ili ključ snova" Anite Panić.

foto: Jugoslovenska Kinoteka

U malom književnom salonu "Kirka", na Vračaru, autorka romana i glumica Jelisaveta Seka Sablić evocirale su uspomene na Milenu. Ovo emotivno veče bilo je ispunjeno sećanjima, smehom, ali i pokojom suzom prisutnih.

Dve godine dopisivanja

foto: ATA images

- Izuzetno sam počastvovana što se sećamo Milene. Kad sam je pozvala da joj saopštim da ću napisati monografiju o njoj, zbunjeno je upitala: "Šta? Knjiga o meni? Hvala vam." Jedna velika glumica je bila iznenađena i zadovoljna zbog te činjenice. Dve godine smo bile u neprestanoj komunikaciji i drago mi je što je uspela da je pročita - započela je autorka monografije i dodala:

- Učestvovala je u pisanju. Zanimljivo je da ni ona ni Dragan Nikolić nisu voleli kompjutere. Čule smo se telefonom. Zvala me je na fiksni, onako po starinski. Napisala bi u rukopisu tri strane teksta, ja bih išla do njene zgrade, a pošto je tada bila bolesna, ostavila bi mi kod komšije papire. I tako pet puta. Na kraju sam uspela da snimam njen glas, i to je mnogo olakšalo ceo proces. Bila je bolesna, ali je davala sve od sebe. Pronalazila je divne fotografije iz privatne arhive, koje nikada nisu bile objavljene.

foto: ATA images

Ova monografija u izdanju Filmskog centra Srbije sastavljena je od sedam poglavlja, a u pisanju su učestvovala značajna imena iz sveta kinematografije, ali i ljudi sa kojima je blisko sarađivala, poput kostimografa. Jedan od autorskih tekstova napisala je glumica Jelisaveta Seka Sablić, koja je kumovala venčanju Milene i Gage.

- Bila sam najbliža Draganova drugarica, zajedno smo studirali. Kad mi je rekao da se smuvao sa Milenom, nisam verovala. Ona je za mene bila zvezda nad zvezdama. Na venčanju je bilo samo nas četvoro, a posle ceremonije smo otišli kod njih na piće jer su žurili da stignu uveče na snimanje. Milena je bila dobar čovek. Vodila je računa o svojim prijateljima. I kao domaćica je bila veličanstvena. Njen stan je bio uvek prelep. Imala je toliko ukusa i sve je promišljeno uredila - prisetila se Seka.

Tetka Jela

foto: ATA images

Glumica je tada otkrila da ju je majka Dragana Nikolića obožavala i da je bila jako srećna kad su se upoznali.

- Draganovi roditelji su obožavali Milenu, pogotovu majka Jela. Gaga i ja se nismo odvajali, još na klasi, bilo je to neprikosnoveno vreme. Bili smo kao brat i sestra. Umeli smo da zaglavimo do kasno. I kad sam bila kod Gage, zaglavljivali smo do kasno u noć. Tetka Jela nije bila oduševljena time i stalno bi mi u šali govorila: "Ti nikada nećeš biti moja snaja." Kad je doveo Milenu, svi su bili oduševljeni, a tetka Jela ju je obožavala - ispričala je i otkrila kako je izgledao odnos dva supružnika.

foto: Printscreen

- Milena je znala sve majstore, brinula je o kući. S druge strane, bila je privržena Gagi do ludila. Gaga je bio tradicionalni tip, iako je važio za gradskog mangupa. Sećam se, on bi izašao iz kuće i ne bi bio tu do tri po podne, a Milena za to vreme spremi ručak i, kad se on vrati, igra pipirevku (Izraz se koristi kada neko pokušava da balansira u nekim situacijama, da se dovija, čak i čudno “zaigra” da bi nešto ostvario, kada se od nekoga traži nešto neočekivano, op.aut.) oko njega (smeh). Toliko su se voleli.

