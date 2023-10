RODITELJI SU MI STALNO PUŠTALI DRAGANINU MUZIKU: Najmlađa učesnica šou-programa Nađa Potočnik iskreno o budućnosti i pobedi

Nađa Potočnik je najmlađa takmičarka šou-programa "Rame uz rame sa Draganom" koja će se boriti za nastup na jubilarnim koncertima naše najveće zvezde Dragane Mirković u Štark areni 29. i 30. decembra, kao i za novčanu nagradu od milion dinara.

Nađa je Beograđanka, ima 18 godina i bavi se džez i modernim baletom. Njen hobi je gluma, kojom se bavi duži niz godina.

- Krenula sam s baletom, ali to je bilo rekreativno. U osnovnoj školi sam nekoliko godina trenirala folklor, a zatim sam baš ozbiljno krenula na latino i posle džez i moderan balet. Od latina je krenulo ozbiljnije bavljenje plesom. To je nekih šest godina ozbiljnijeg plesa. Džez i savremeni balet su primarni plesovi koji mi najbolje idu i koje najviše volim.

Šou "Rame uz rame sa Draganom" je osmišljen tako da plesači "skaču" iz stila u stil radeći razne zadatke i pritom pokazujući svoju veštinu, a Nađa je otkrila koliko je zaista teško preći iz jednog plesa u drugi.

- Može da se pređe, samo da se uđe u štos i malo da se oseti taj drugi stil. Sa džez i modernim baletom može dosta lako da se uđe u svaki stil. Možda mi je malo teže što se hip-hopa ili komercijalnog plesa tiče, oni se drugačije igraju - kaže ona.

Nađa je rođena 2005, u vreme kad je Dragana već bila velika balkanska zvezda.

- Za Draganu znam od malih nogu, njena muzika se uvek provlačila. Roditelji su mi je puštali i slušala sam je skoro otkad znam za sebe, ali da baš znam za nju i ko je tačno ona, tu negde od osnovne škole, tad je krenulo. Na pitanje Ima li treme s obzirom da je Dragana velika zvezda, Nada odgovara:

- Iskreno, ne. Kod mene nema treme. Ja sam od osnovne škole, da ne računam kad sam bila baš, baš mala, stalno na sceni - pevanje, gluma, ples... Tako da na sceni baš nemam tremu, a to što je ona u pitanju je još dodatno čast, nije me uopšte strah od svega toga.

Na pitanje vidi li sebe u plesu i hoće li joj to biti životni poziv jer je četvrta godina srednje škole ili razmišlja i o fakultetu, odgovorila je: Definitivno fakultet, sad razmišljam šta ću da upišem, pa mi je to malo stresno pored ostalih stvari, ali definitivno da bih volela kasnije ili da imam neki svoj klub ili da držim radionice, svakako da mi ples uvek bude tu sa strane jer ovo je nešto što volim, ali da mi ne bude baš primarno. Sad svakako razmišljam o daljem školovanju i zanima me marketing menadžment.

Kako je tek na početku plesačke karijere, još uvek nije nastupala sa poznatima, i ovo joj je, može se reći, vatreno krštenje. Kaže da ima vremena, a ovo su njena razmišljanja o pobedi:

- Ništa slično ovako kao da je televizijski program u pitanju, uglavnom su bila razna takmičenja, u osnovnoj školi stalno pevačka takmičenja, onda što se tiče glume razne predstave sam radila, što se tiče plesa isto je bilo takmičenja i nastupa, ali nikad nisam nastupala u emisiji. Razmišljam o pobedi, mislim da svakom od nas ko se prijavio stoji ta misao o pobedi u mozgu, da razmišlja o pobedi, tako da da. Trudiću se, daću sve od sebe i naravno da razmišljam o pobedi jer prijavila sam se (smeh). Naravno, i zbog iskustva, da ponesem lepo iskustvo, da upoznam nove ljude i naučim nešto novo. Cilj je svakako pobeda - navodi ona.

Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz rame sa Draganom" emituje se svake subote i nedelje od 20 časova. Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara.

Svoje kolege plesače ne vidi kao konkurenciju, super se slaže s njima iako su generacijski različiti i dolaze iz različitih stilova, to ne utiče na krajnji cilj - odličan ples.

- Vidim ih kao kolege, kao ljude sa kojima sam svaki dan na probama, sa zajedničkim idejama. Mi zajedno stvaramo sve, kada nam je dat neki zadatak, zajedno dolazimo do nekog rešenja da to celokupno izgleda dobro jer i razmišljamo i o publici, da i njima izgleda dobro. Svako kad bi igrao solo u grupnoj formaciji to ne bi izgledalo kao grupa. Ima različitih zadataka, ima i solo gde možemo da se pokažemo, ali kad zajedno stvaramo nešto, tu smo kolege - priča Nađa.

Za svoje saborce u takmičenju je imala sledeću poruku:

- Kolegama bi poručila da se trude, da imaju svoj karakter i da daju svoj lični pečat u emisiji, a na kraju će pobediti onaj ko bude zaslužio, to je sigurno.

