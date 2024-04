RADOVAN SE VRATIO U RODNO SELO I NAPRAVIO RAJ: Ne bih ovaj pogled na Kablar menjao ni za onaj sa Ajfelovog tornja (FOTO)

Gradsku vrevu i sivilo asfalta nastavnik muzike iz Čačka, Radovan Tanasijević, odlučio je da zemeni vedrim nebom i cvrkutom ptica. Vratio se u svoje rodno selo Gornju Gorevnicu i na imanju svojih predaka napravio pravi mali raj, za oči i za dušu.

Na ognjištu je obnovio sve kao što je bilo nekad, kao što su to činili naši preci.

- Nema ništa lepše, nego živeti tamo gde si rođen, jer da je lepše na nekom drugom mestu, mi bi smo se tamo i rodili. Živiš tamo gde si rođen, znači, ti pripadaš tom mestu. Ja pripadam ovde u Gornjoj gorevnici, imam direktnu vezu sa mojim precima. Ovde imam moje parče neba, imam svoje ptice koje me bude - rekao je za RINU Radovan

foto: RINA

Sve je ovaj Gornjogorevničanin uredio svojim rukama i to baš onako kako nalaže tradicija, da bi njegovi prijatelji uživali, uz jasan životni moto.

- Ako bih se opredelio za jednu od životnih deviza, to je ono što sam naučio od svoje majke: Čini dobro i dobru se nadaj, to je nešto što me i vodilo kroz život”, pojasnio je on.

Dolazak na njegovo imanje pravi je doživljaj, jer je u skoro svakom kutku ispisao neku od mudrosti koju su izrekli ili ispisali veliki srpski književnici. Tu se nalaze i rečenice Petra Petrovića Njegoša.

foto: RINA

Ako bi pak njega pitali, koje su to najbitnije životne vrednosti Radovan bi bez premišlajnja rekao da su to uspomene.

- Pored zdravlja životne vrednosti su skladna porodica, da se raduješ prijateljima, da čuvaš svoj obraz, međutim, i uspomene su važan deo mog života. Njih čovek mora da stvara, neguje i čuva. Ja sam svojoj rodnoj kući darivao uspomene, od mog rada sa đacima, iz mog rada na estradi, sa mojih putovanja kojih je bilo po svim meridijanima sveta. Ovde čuvam uspomene svojih predaka. Takođe, sve mudrosti sveta nalaze se u knjigama, te stoga smatram i čitanje jednom od životnih vrednosti”, pojasnio je nastavnik Radovan.

Za kraj ističe da odluka da se vrari su svoje rodno selo je jedna od najboljih koje je doneo u životu. I da pogled koji iz sela Gornja Gorevniva puca na planine Ovčar i Kablar, ne bi menjao ni za pogled sa Ajfelovog tornja.

(Kurir.rs/RINA)