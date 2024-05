"EVO, MENI JE MAMA SVE PLATILA": Nekadašnja "princeza od milijarde dolara" javno se obratila Britni Spirs, pa joj poručila OVO

Pevačica i glumica Džesika Simpson, koju su svojevremeno nazivali "princezom od milijarde dolara", odlučila je da da nekoliko saveta pop pevačici Britni Spirs, nakon što je objavljeno da troši milione na svoje luksuzne izlete te bi se njena zarada od 60 miliona dolara koje ima na računu uskoro mogla istopiti.

"Možete potrošiti sav svoj novac na odmoru ako niste oprezni. Ali uspomene vrede više", rekla je Simpson za TMZ, nakon što su je paparaci ulovili kako napušta međunarodnu vazdušnu luku Los Anđeles.

foto: Profimedia

Simpson, koja ima tendenciju da se razmeće svojim luksuznim stilom života na društvenim mrežama, vraćala se s prolećnog praznika s mamom i decom. Ovoga puta, 43-godišnja zvezda nije morala da potroši ni dinar jer je sve finansirala njena majka.

“To putovanje je platila moja mama, pa je za mene bilo besplatno”, dodala je.

foto: Profimedia

Simpsonovo upozorenje upućeno 42-godišnjoj Spirs dolazi nakon što su izvori rekli Page Sixu da pevačica nemilice troši svoj novac nakon što se u novembru 2021. rešila starateljstva svoga oca Džejmija Spirsa, što joj je omogućilo pristup finansijama. Svojim novcem nije smela da upravlja još od 2008. pa sad kad joj je to konačno bilo dopušteno, potrošila je velike iznose na privatne avione i odmore u Kabo San Lukasu u Meksiku te Mauiju na Havajima.

foto: Profimedia

Dobitnica Gremija navodno je potrošila "stotine hiljada dolara" na putovanje u Francusku Polineziju prošle godine.

“Ona nema pojma o novcu”, rekao je izvor. “Više od deset godina drugi su ljudi bili zaduženi za njene bankovne račune, a svaka se kupovina morala prijaviti sudu – čak i ako se radilo samo o kutiji žvakaćih guma. Ali sada je sama.”

foto: Pritnscreen

Drugi izvor je dodao da se Spirsini najbliži prijatelji boje da govore o njenom nemarnom trošenju jer ne žele "uzdrmati brod i učiniti da se ponovo oseća kao da je pod starateljstvom".

"Niko ne želi da bude Džejmi Spirs broj 2", objasnio je izvor, prenosi Page Six.

Nakon što se rešila starateljstva, Spirs je u avgustu 2022. objavila svoju saradnju s Eltonom Džonom na pesmi “Hold Me Closer”.

foto: Profimedia

U oktobru 2023. objavila je i svoje najprodavanije memoare, "The Woman in Me", koji, među ostalom, opisuju i njen turbulentan odnos s bivšim dečkom Džastinom Timberlejkom, kao i očevo starateljstvo.

Upućeni navode da je pop princeza potpisala ugovor s izdavačkom kućom vredan 15 miliona dolara te da je zaradila "vrlo značajne" dobiti, a navodno dobija 25 posto neto dobiti.

foto: Printscreen/Instagram

"Nije švorc", objasnio je jedan izvor. “Ali definitivno bi joj dobro došlo da bude pažljivija s novcem.”

Još uvek nije poznato koji će biti sledeći veliki potez u karijeri Britni Spirs, s obzirom na to da je nedavno izjavila kako se "više nikada neće vratiti u muzičku industriju" nakon traume koju je doživela.

( Kurir.rs / Page Six / Jutarnji.hr / T.B. )

