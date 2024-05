"SAD ME NEĆE VOLETI MUŠKARCI U SRBIJI" Nina Seničar oplela po očevima, a JEDAN OBIČAJ JOJ JE POSEBNO BIZARAN: "Ja bih te ljude..."

Glumica i manekenka Nina Seničar, od svog pojvaljivanja u javnosti privlači mnogo pažnje. Godinama unazad uspešno gradi karijeru preko okeana, a takođe je posevećena i porodici.

foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Nina je trenutno u drugom stanju, a sa suprugom Džejem Elisom već ima ćerkicu Noru, a gostujući u podkastu "Jednostavno roditelji" dotakla se porodičnih odnosa.

Jedan običaj joj je posebno bizaran

Ona se osvrnula na običaje u Srbiji koji se vezuju za rođenje dece i njihovo odrastanje, a posebno je istakla da joj se ne dopada činjenica da muškarci slave u kafani dok se žena porađa.

foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

- Jako me sad neće voleti muškarci u Srbiji, ali meni je nezamislivo da se žena porođa, a da si ti u kafani, piješ sa društvom i da si posle mrtav pijan - započela je Nina Seničar.

Kako je istakla otac deteta treba da bude sa trudnicom i da joj se nađe pri porođaju.

- Ne krivim muškarce, jer se to kod nas jednostavno tako desilo, jer kod nas muškarci nismo mogli da budu na porođaju. Šta će čovek da radi ako porođaj traje, lupam, 20 sati? Verovatno se to tako sponatano desilo, kao, ajde da budem sa društvom - istakla je.

Ima i fenomenalnih očeva

foto: AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Takođe, istakla je da muškarci previše naglašavaju to da su muškarci, a "pelenu nisu promenili u životu".

- Ja bih te ljude..., ne znam šta bih im uradila stvarno. To su te neke stvari u kojima ti kao osoba ne učestvuješ, a zapravo su toliko bitne i dete i za tebe i za vas kao par. Ali ima i fenomenalnih očeva, zaista, neću da generalizujem - rekla je.

Osvrnula se i na svoje detinjstvo, te istakla da je njen otac uvek bio prisutan i da je svako veče kupao zajedno sa majkom.

- On bi našao zamenu za dežurstvo za tih 20 minuta, doleteo, okupao me, stavio da spavam i vratio se. Niko njena nije naterao na to, on je to zaista želeo - zaključila je Nina.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

00:08 Nina Seničar američiki Božić proslavila po srpski