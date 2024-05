NEKI TAKSISTI NAŠLI TRIK KOJIM IZBEGAVAJU KAZNE ZBOG BELE BOJE: Kontrole u Beogradu rigorozne, oduzeto 9 vozila

Prošlo je desetak dana otkako je stupila na snagu Odluka o taksi prevozu, a prema kojoj sva taksi vozila moraju da budu bele boje. Međutim, prema nekim saznanjima i dalje, pojedini krše ovaj zakon.

Pojedini taksisti, ili bar oni koji se tako predstavljaju, dolaze na poziv stranke na adresu sa automobilom koji nije bele boje, i ne nose prepoznatljivu taxi tablu. Slični primeri ponavljaju se širom prestonice što kod nekih građana unosi dozu nesigurnosti jer se pitaju da li da prihvate na kraju vožnju.

- Uredno sam pozvala taksi preko kol centra i na adresu je stigao automobil koji nije imao taxi oznaku. Vozač me pitao me da li sam ja zvala. Potvrdila sam i uzvratila pitanjem otkud mu ta informacija, a on mi je odmah rekao adresu koju sam i ja navela", priča sagovornica.

Uglavnom opravdanje ovih taksi vozača jeste da im je "vozilo u procesu promene", odnosno da su "naručili folije", i da još nisu stigli da urade obaveznu promenu. Skidanjem taksi table, očigledno, žele da izbegnu kazne.

Podsetimo, taksisti koji ne poštuju ove evropske standarde, snose posledice u vidu kazne od 40.000 dinara, a mogli bi da ostanu i bez dozvole za rad.

foto: MUP Srbije

Aleksandar Bjelić, predsednik Saveza auto-taksi udruženja Srbije (SATUS) upozorava da je verovatno reč o prevari, odnosno nelegalnom taksisti. On savetuje građane da nikako ne prihvate da uđu u takvo vozilo i da prijave odmah dotične vozače.

"Ko nema krovnu oznaku, taj nije taksista. Ko nema automobil bele boje, takođe nije više taksista. Moje osnovno pitanje je kako ste dobili takvog vozača, koju aplikaciju ste koristili. Voleo bih da znam koji je to vozač koji je tako došao po klijenta. Naši taksisti imaju rigoroznu kontrolu", ističe on.

Bjelić upućuje i na problem što se pojedine aplikacije iznajmljuju nelegalnim prevoznicima.

"Ne prihvatajte izgovore da je automobil na popravci. Ne postoji zamenski auto, nije dozvoljeno", ističe sagovornik.

Oduzeto 9 automobila

Na ulicama Beograda je više od 6.000 taksi vozila i većina je svoja vozila prilagodila važećim pravilima. Za one koji ne ispoštuju rok, najavljeno je neće biti tolerancije. To potvrđuje i Bjelić.

Naime, na pitanje da li je u prethodnim danima bilo sankcija kaže:

"Prema mojim informacijama, Komunalna milicija je u poslednjih 10 dana oduzela nelegalnim vozačima devet automobila", naveo je on.

(Kurir.rs/Blic biznis)