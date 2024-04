"NIJE BAŠ SVE BILO MED I MLEKO": Britni objavila snimak sa bivšim mužem pa ga EKSPRESNO obrisala! Evo šta se krije iza ovog poteza

Britni Spirs se na Instagramu osvrnula na svoj kratkotrajni brak s bivšim suprugom Semom Asgarijem.

Naime, podelila je snimak kako pleše s glumcem, a on ju je bez preteranog napora vrteo i podizao u vazduh. Na objavljenom snimku delovali su srećno, a ples su završili i poljupcem. Doduše, snimak je ekspresno obrisan, a u opisu objave pevačica je suptilno nagovestila da njihova propala romansa nije bila baš "med i mleko".

foto: Printskrin Instagram

- Ponekad je teško osvrnuti se nazad, ali je presudno... Iskreno sam preosetljiva u većini situacija - priznala je Britni u opisu objave. Ova 42-godišnja dobitnica Gremija osvrnula se na složenost ljubavnih odnosa, objašnjavajući kako ih većina doživi "čudne obrte", piše Page Six.

foto: Printskrin Instagram

- Ponekad govorim o svojoj prošlosti jer želim da se zaštitim od istih grešaka od ranije! - Spirs je nastavila te dodala da uči na greškama i da ne želi više da se zatvara.

Pevačica je za sebe rekla da je "komplikovana i osetljiva" osoba te je utvrdila da joj je bilo "puno lakše" kad je bila mlađa.

- Osećam da sam tad više verovala ljudima i da još nisam iskusila okrutnost sveta - napisala je.

foto: Printskrin/Instagram

- Nedostaje mi da budem ranjiva i otvorena prema ljudima. Ako me poznajete, znate kako i koliko volim... Volim previše i osećam se neprijatno po pitanju toga. To je osobina koju želim da zadržim, no nije sve med i mleko u vezama - objasnila je Spirs i objavu izbrisala sat vremena nakon što ju je podelila.

foto: Instagram

Podsetimo, bivši lični trener podneo je zahtev za razvod braka od 42-godišnje pevačice u avgustu prošle godine, nakon godinu dana braka, a kao zvaničan datum njihovog rastanka naveden je 28. jul prošle godine. To je usledilo usred optužbi da je Spirs bila "neverna i nasilna". Naime, u to vreme je Asgari navodno tvrdio prijateljima da mu je pevačica nanela povrede tokom jedne od njihovih svađa. Prema TMZ-u, prekretnica u odnosu, odnosno, ključni događaj koji je doveo do njihovog razvoda odnosio se na optužbe da ga je Spirs varala s jednim od svojih telohranitelja i tražila od drugog člana osoblja da je snimi golu.

foto: Printskrin/Instagram

Itekako aktivna na društvenim mrežama, Britni neretko deli svoje misli i svakodnevicu sa svojim pratiocima, a uz nedavne golišave snimke, Britni je objavila video na kojem se šali kako pere lice poput mačke, dok liže svoje prste i trlja područje očiju. Podsetimo, 2024. obeležava se 25. godišnjica od kada je ikona izbila na muzičku scenu. Ona je 1999. objavila svoj debitantski album "...Baby One More Time", a obožavatelji Britni nadaju se njenom povratku na scenu kako bi obeležili godišnjicu. Doduše, izgleda da će ostati razočarani...

( Kurir.r s / Page Six / Jutarnji / T .B )

Bonus video:

01:06 Bizarni video Britni Spirs