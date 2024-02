SPREMAN JE DA IZNESE CELOM SVETU SVOJU VERZIJU PRIČE: Nakon EPSKOG HAOSA sa bivšom, Timberlejk želi da povuče DRASTIČAN POTEZ

Džastin Timberlejk razmišlja o intervjuu s Oprom Vinfri povodom nove drame sa svojom bivšom devojkom Britni Spirs, prenosi Page Six.

- Džastin stvarno nije srećan kako su stvari krenule nizbrdo - rekao je izvor za britanski The Sun.

- Želeo je da njegova nova muzika govori sama za sebe, ali to očito nije uspeo - govori izvor o trenutnoj situaciji.

Prošle nedelje, bivši član NSYNC-a, našao se u neprijatnoj situaciji kada je naizgled osudio i prozvao Spirs tokom koncerta na kojem je promovisao svoj nadolazeći album. Naime, obožavatelji koji su bili na koncertu oglasili su se na društvenim mrežama i tvrdili da je Džastin bio "izrazito oštar" pre nego što je otpevao svoju pesmu o raskidu veze s Britni, "Cry Me A River". Očekivano, Britnini obožavatelji nisu bili srećni.

.Njegovi komentari na bini samo su dolili ulje na vatru, a predstavnik 43-godišnjeg Timberlejka nije odgovorio na zahtev Page Sixa za komentar.

Navodno, tokom svog nastupa u Irving Plazi u Njujorku 31. januara, na Timberlejkov 43. rođendan, ponovo je u fokus stavio odnos s pop zvezdom, njegovom bivšom devojkom.

- Želeo bih da iskoristim ovu priliku i izvinim se apsolutno nikome - rekao je pre nego što je otpevao "Cry Me a River", svoju pesmu iz 2002. inspirisanu navodnom neverom popularne Britni tokom njihove trogodišnje veze.

Dva dana ranije, pop princeza se ljubazno izvinila svima koje je "uvredila" svojim memoarima "The Woman in Me", u kojima je opširno pisala o svojoj romansi s Timberlejkom.

- Duboko mi je žao - podelila je u sada izbrisanoj objavi na Instagramu. Spirs se zatim direktno obratila svom bivšem, napisavši da "obožava njegovu novu pesmu". Takođe, pohvalila je njegovo gostovanje kod Džimija Kimela i istakla kako je uvek nasmeju.

Međutim, nakon Timberlejkovog lažnog izvinjenja tokom koncerta, Spirs je brzo uzvratila, i to objavom na Instagramu, uz sliku košarkaškog obruča iza kojeg svetli Mesec.

"Neko mi je rekao da neko priča sr**** o meni na ulici! Hoćeš li to izneti na sudu ili ćeš ići kući plačući mami kao prošli put? Nije mi žao!" - napisala je u opisu. Naime, obožavatelji misle da ju je motivisao Džastinov komentar u sredu uveče jer je tokom koncerta naglasio da se "nema kome izvinjavati".

Podsetimo, zvezda se našla na meti kritika u oktobru 2023. nakon što je Spirs u svojoj knjizi otkrila da je pobacila jer Timberlejk “definitivno nije bio srećan zbog trudnoće” i “nije želeo da bude otac". Page Six je ekskluzivno saopštio da Timberlejk "kipti" zbog negativnih reakcija i ljutio se da je to "zasenilo njegovu novu muziku".

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr/ T.B.)

