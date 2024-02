"HOĆEŠ OPET DA TRČIŠ KUĆI I PLAČEŠ MAJCI?!" Pevačica brutalno po bivšem: "Izgledala sam kao bludnica koja mu je slomila srce"

Pevačica Britni Spirs uzvratila je svom bivšem dečku, pevaču Džastinu Timberlejku, nakon što ju je on izazvao na svom nedavnom nastupu.

"Neko mi je rekao da neko priča sranja o meni. Hoćeš li to da izneseš na sudu ili ćeš otići kući i plakati mami kao prošli put? Nije mi žao!" napisala je Britni na Instagramu nakon što joj se Timberlejk naizgled obratio tokom koncerta u Njujorku.

"Želeo bih da iskoristim ovu priliku da se jebeno izvinim apsolutno nikom", rekao je publici pre nego što je otpevao svoj hit iz 2002. "Cry Me a River", koji je inspirisan njihovim burnim raskidom.

Bivši par bio je u vezi od 1999. do 2002. godine, a Britni je u svojim memoarima "The Woman in Me" napisala da je pevač nagovarao na abortus kada je zatrudnela i da je učinio da izgleda kao "bludnica koja je slomila srce američkom zlatnom dečku" kada su raskinuli. Dodala je da je pobacila jer Timberlejk nije bio spreman da biude otac.

"Rekao je da nismo spremni da imamo dete u svojim životima, da smo premladi. Sigurna sam da će me ljudi mrzeti zbog ovoga, ali pristala sam na to", stoji u knjizi u kojoj je Spirs optužila Timberlejka da ju je varao dok su bili u vezi.

Takođe, pevača u memoarima kritikuje što je "izgradio karijeru" na narativu da mu je ona slomila srce, a dotakla se i spota za "Cry Me A River", u kom je pevač upotrebio njenu dvojnicu, zbog čega su nju ocrnili nakon njihovog raskida.

"Osećala sam da u to vreme nema načina da ispričam svoju stranu priče. Nisam mogla da objasnim jer sam znala da niko neće stati na moju stranu nakon što je Džastin uverio svet u svoju verziju. Mislim da nije shvatao moć koju je imao posramljujući me", napisala je u memoarima.

Ranije ove nedelje izvinila se svima koje je uvredila svojim memoarima. "Želim da se izvinim za neke stvari koje sam napisala u svojoj knjizi. Ako sam ikoga uvredila od ljudi do kojih mi je stalo, jako mi je žao. Takođe sam htela reći da obožavam novu pesmu Džastina Timberlejka "Selfish", napisala je u objavi na Instagramu koju je u međuvremenu obrisala.

