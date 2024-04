SUZANA MANČIĆ UŽIVO U EMISIJI IZDIKTIRALA SVOJIH SEDAM SREĆNIH BROJEVA! Loto devojka NIKADA ne izostavlja OVAJ broj (VIDEO)

Snežana Mančić, poznata kao Loto devojka, gostovala je na Kurir televiziji, kada je izdiktirala svoje srećne brojeve.

Iako je radila taj posao svega četiri godine, nju je pomenuti nadimak pratio kroz čitavu karijeru. Ovog puta je za kraj emisije kod voditelja Ivana Gajića, odognetnula brojeve za koje smatra da su talični.

Voditeljka je rekla da su to brojevi: 1, 7, 13, 22, 26, 37 i 39:

- To sam radila samo četiri godine, a prati me kao da sam radila decenijama. Ceo život sam bila Loto devojka, to mi jako prija. Pa, eto, recimo broj 13, uvek. Potom 37 i 39, takođe i 26. Tome možemo da dodamo broj sedam, zatim 22 i za kraj jedan. To je to.

01:35 SUZANA MANČIĆ UŽIVO U EMISIJI IZDIKTIRALA SVOJE SREĆNE LOTO BROJEVE! Loto devojka NIKADA ne izostavlja OVAJ broj

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

00:30 I TO NA RUSKOM! Suzana Mančić OPET ČESTITALA Putinu rođendan! Zbog njene poruke svi su UMRLI od SMEHA (KURIR TELEVIZIJA)