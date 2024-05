ŽIVIM U ISTOJ KUĆI SA BIVŠIM MUŽEM I NJEGOVOM NOVOM DEVOJKOM: Kada čujete O KOME se radi zanemećete od šoka! Moram da ih gledam...

Mnogi smatraju da je pogrešno zabavljati se sa sa bivšim mužem vaše drugarice. Jedna žena je to osetila na svoj koži pa je podelila uznemirujuću priču o tome kako je njena drugarica, koja joj nije bila naročito bliska, počela da se viđa sa njenim mužem, nakon njihovog nedavnog raskida.

- Odlučili smo da se razvedemo posle 20 godina braka, ali smo tek doneli tu odluku i sudski proces nije ni otpočeo. Još uvek smo živeli u istoj kući sa dvoje dece. Tek sam počela da razmišljam o selidbi, zato me je ova vest udarila kao grom iz vedra neba. Moj muž je počeo da se viđa sa tom mojom poznanicom pre par meseci i navodno su u početku samo šetali zajedno. Međutim, to je brzo napredovalo do vrlo čestih sastanaka i otkrila sam da je ona dala do znanja da želi romantičnu vezu sa njim i da je bila u našoj kući kada ja nisam bila tamo - započinje ova žena svoju ispovest, a o tome piše i Mirror.

Ova žena je objasnila da joj drugarica koja je izrazila želju za romantičnom vezom sa njenim bivšim mužem nije bila baš bliska prijateljica, već neko koga poznaje nekoliko godina i ko ima decu koja idu u istu školu kao i njihova.

- Smatram da je sve ovo izuzetno uznemirujuće, pomisao da je neko drugi u mom voljenom domu, pomisao da bi žena koja me poznaje bila tako smela i brza da uradi nešto povodom toga kada smo u ranoj fazi rastave, a ja se nisam potpuno ni iselila i još uvek sam u porodičnoj kući, me je zapanjila. Jako mi je stalo do toga da moj muž nastavi dalje i pronađe sreću. Mislim da je sva moja uznemirenost usmerena na ženu koja je trebalo da mi bude više prijatelj nego njegov. Nekako mi je neprijatno da čak i pomislim da je ona mislila da je "u redu" da provede sve to vreme sa njim, a da navodno nije ni znala za naš razvod - objašnjava ona.

Komentari na interent forumu su ubrzo usledili.

- Osećala bih se potpuno isto!! Činjenica da je to bio neko poznat samo situaciju čini još gorom!

- Mislim da je to zaista loš potez i te žene i vašeg bivšeg muža. Očigledno je i ranije bacio oko na nju.

- Ona se ponaša neprikladno za majku i mora da zna da izlazi sa muškarcem koji se još nije ni fizički odvojio od svoje žene.

