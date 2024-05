VUČIĆ: Uloga dželata i žrtve se brka u tolikoj meri da se najstradalniji narod današnje Evrope proglašava vinovnikom genocida

- Naime, jedini veći i strastveniji nacisti od nemačkih nacista, hrvatski nacisti, stvarajući sistem logora Jasenovac i ubijajući stotine hiljada Srba, ali i Evreja i Roma. Već decenijma se predstavljaju kao najveći sledbenici antifašizma, a uveliko traje kampanja u kojoj se dželati predstavljaju kao žrtve, a prave žrtve su obrnuto dobili ulogu drskih dželata. Jasenovački logor bio je jedan od najbrutalnijih i najozloglašenijih od ukupno osam logora smrti u Drugom svetskom ratu. Tamo je sprovođeno 57 metoda ubijanja na osnovu svedočenja, dostupnim u mnogim arhivama, od nemačkih vojnih dnevnika do izjava preživalih logoraša - rekao je Vučić i dodao:

- Čovečanstvo je palo na ispitu ljudskosti. Mihajl Martens, poznati novinar u tekstu koji je štampan u Frankfurter Allgemeine Zeitungu o Jasenovcu kaže, Jasenovac je bio najveći logor smrti u Drugom svetskom ratu koji nisu vodili Nemci. Podsećajući pri tome da žene nisu regrutovane, već su morale same da se prijeve za rad u logoru. Isto je mislio i govorio i dokumentovao čuveni lovac na naziste Simon Vizental. Slično misli i Zurov, Čomski, Handke, Rebeka Vesna. Šta je istorijski revizionizam? To je kada ono što kao činjenicu znamo čitav svoj život, ono što smo doživeli, proživeli, ono što su preživeli ili ne naši preci i srodnici najedno postaje upitno. Upitno do te mere da se uloga dželata i žrtve brka u tolikoj meri da se najstradalniji narod današnje Evrope proglašava vinovnikom genocida. Kako bi sve poprimilo notu bolesne izvitoperenosti, nas za genocide proglašavaju ubice i njihovi potomci, nezadovoljni činjenicom da ima nas još uvek koji smo pretekli i izbegli njihov srbosek.

