NE MOŽE DA VERUJE DA SE TO DEŠAVA: Bejbi Lazanja za svega 4 MINUTA postigao VRTOGLAV USPEH, pa se oglasio na mrežama (FOTO)

Popularnost hrvatskog pevača Bejbi Lazanje je naglo porasla nakon takmičenja na Evroviziji u Malemu gde je osvojio 2. mesto.

Iako nije odneo pobedu, a mnogi su to očekivali, popularnost mladog pevača je sve veća. To dokazuju i koncerti koji su se rasprodali za nekoliko minuta.

Naime, danas, u podne u prodaju su puštene ulaznice za prvi samostalni koncert Bejbi Lazanje koji je zakazan za 12. septembar na Šalati, a oni koji su već u 12:05 pokušali da dođu do svojih karata to više nisu mogli. Sve ulaznice već su bile rasprodate. Ubrzo nakon što su ulaznice nestale, oglasio se i Marko Purišić na Instagramu.

- Prvi show je rasprodat za četiri minute. Nije mi jasno - otkrio je Marko u neverici te dodao da će održati još jedan koncert i to u petak 13. septembra.

Ulaznice za drugi koncert u prodaju su puštene u 16 sati, a rasprodate su vrlo brzo. Zbog toga je dodan još jedan datum, samo dan kasnije, 14. septembra, a sada je objavljeno je i da je i poslednji - treći koncert rasprodat.

Tonči Huljić: "Ova civilizacija se urušava"

Predstavnik Švajcarske Nemo Metler osvojio je prvo mesto u finalu "Evrovizije 2024".

Već mesecima unazad za glavnog favorita na "Evroviziji 2024" važio je Bejbi Lazanja iz Hrvatske sa pesmom "Rim Tim Tagi Dim" i nalazio se na prvom mestu za pobedu na kladionicama, međutim ipak je zauzeo drugo mesto sa 547 bodova, dok je Nemo imao 591 bod, a sada se oglasio i hrvatski muzičar Tonči Huljić.

- Sve što sam kazao mogu sad opet potvrditi i tako je i bilo. Bejbi će pobediti po glasovima publike, a žiri će se okrenuti Francuskoj ili Švajcarskoj. Prvenstveno Švajcarskoj radi situacije kakva inače vlada na Eurosongu, da tako budemo politički korektni...", rekao je za " RTL"i otkrio kakvu karijeru predviđa Bejbi Lazanji:

- Prvo treba znati da je on već ima, ali to je skromna, beskrajno normalna, opterećujuće normalna osoba. Kako bih vam kazao, jednostavno te opterećuje da neko može biti tako normalan, stabilan i pribran. A to on je.

- Ono što je najbitnije, poruka koju on svojom pojavom donosi i hrvatskoj javnosti, ali doneo je i Evropi. Pokazao je kako čistoća duše, dobrota, skromnost i poniznost mogu polako početi transformirati ovu civilizaciju koja se urušava - rekao je Huljić.

