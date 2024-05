APSOLUTNI FAVORIT EVROVIZIJSKE PUBLIKE STIŽE NA PETROVARADINSKU TVRĐAVU: Baby Lasagna osvaja Teslin dan na Exitu!

Pripremite se da doživite neverovatan nastup zvezde koja je osvojila srca širom sveta na Evroviziji 2024! Dinamični i talentovani Baby Lasagna, sa svojim jedinstvenim i upečatljivim rock zvukom uspeo je da postane apsolutni favorit evropske, ali i svetske publike. Nakon što je osvojio ubedljivo najviše glasova evrovizijskih fanova i napustio veliku scenu kao pobednik ljudi, 10. jula stiže na Petrovaradinsku tvrđavu kako bi svojim drčnim gitarskim zvukom i prepoznatljivim plesnim pokretima otvorio 24. izdanje EXIT festivala. Nakon Konstraktinog virtuoznog nastupa na Tvrđavi 2022, Baby Lasagna je prvi izvođač iz regiona koji će biti headliner Exita.

Baby Lasagna Stiže Na EXIT Festival

Eurovision 2024 Grand Final: Baby Lasagna- Rim Tim Tagi Dim

foto: Exit Promo

„Jako smo ponosni što je neko iz našeg regiona pobedio među evrovizijskom publikom, pogotovo sa rock numerom, sjajno je videti da urbani zvuk dobija sve više mesta na Evroviziji”, izjavio je osnivač i direktor EXIT festivala Dušan Kovačević.

Baby Lasagna, odnosno Marko Purišić, prvi put se pojavio u etru kao solo izvođač pre manje od godinu dana. Međutim, svojim učešćem na hrvatskom izboru za predstavnika na Evroviziji – Dora, gotovo odmah se čvrsto pozicionirao u muzičkom miljeu ne samo regiona, već i sveta. Od momenta kada je osvojio prvo mesto na Dori, do finala na Evroviziji, on je ostao ultimativni izbor gledalaca, što je u finalu i dokazano. Baby Lasagna je osvojio ubedljivo najviše glasova fanova ovog televizijskog spektakla, iz preko 100 zemalja sveta, i mada je stao na drugo mesto, otišao je iz Malmea kao beskompromisni pobednik publike.

foto: Exit Promo

Umaški kantautor ovog jula doneće svoj prepoznatljivi zvuk i na Glavnu binu EXIT festivala. Svojom zabavnom muzikom i satiričnim tekstovima duboko protkanim porukama o problemima sadašnjice Lasagna će protresti najveću binu na Tvrđavi. Pored evrovizijskog megahita, koji se našao u top 5 Global Spotify‘s Viral 50 liste, kao i na Top 50 Global listi, i broji preko 4 miliona pregleda na YouTube-u, Baby Lasagna ima još dve pesme „Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much“, i „IG BOI“, singlove koji će se naći na njegovom debitantskom albumu „Demons & Mosquitos“. Pre nego što u julu zakorači na Exitovu najveću binu, rođeni Umažanin će prvo nastupiti u svom rodnom gradu kao jedan od headlinera na Sea Star festivalu u maju.

Markov nastup na Exitu označiće i jak start festivala uz gitarske rifove, dinamične bubnjeve i eksplozivnu energiju koju ovaj izvođač nosi sa sobom, a koja je u potpunosti sinonimna sa energijom tvrđave tokom četiri dana festivala.

foto: Exit Promo

Na ovogodišnji EXIT stižu i Tom Morello, Black Eyed Peas, Gucci Mane, Carl Cox, Alok, Oliver Tree, John Newman Hybrid DJ Set, Maceo Plex, Black Coffee, Ofenbach, Kenya Grace, Steve Angello, Cavalera, Bonobo DJ Set, Sara Landry, Klangkuenstler, Rudim3ntal i mnogi drugi.

Naredno izdanje EXIT festivala, sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, biće održano od 11. do 14. jula 2024. na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz nulti dan, 10. jul, rezervisan za posebni Starseeds Takeover performans na Tesla Universe bini.

Četvorodnevne ulaznice po promo ceni od 7.490 dinara i uz uštedu od 40% dostupne su ovde, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online, dok se jednodnevne ulaznice mogu kupiti po ceni od 2.990 dinara i uštedu od 50%.

