TRUDNA ANELI AHMIĆ IZNELA BRUTALNU ISTINU! Donela nikad važniju ODLUKU, sve je SAOPŠTILA: Sigurna sam da...

Na samom početku emisije "Pitanja novinara" pitanja su postavljena Aneli Ahmić.

Kakvi su utisci kad se malo sleglo i kad je prošlo par dana? - glasilo je njegovo pitanje.

Sve je bolje. Prvih par dana smo bili po šokom, kako vreme prolazi sve nam je jasnije i bolje. Imam strah kako ćemo i da li će sve to napolju da funkcioniše. Ja sam uvek govorila da imam neki dobar osećaj kad gledam nas dvoje, ali imam strah, jer nije to mala stvar. Treba se nositi s tim, ja imam ćerku, treba da dođem za Beograd i da je upišem u vrtić. Treba da vidimo gde ćemo da živimo. Što se tiče našeg odnosa uvek postoji strah da li će to da opstane, ali ja nekako verujem. Ja sam u njega 100% sigurna kao muškarca koji će lepo da se ponaša prema detetu - govorila je Aneli.

foto: Printscreen

Janjuš je rekao da bi voleo da popriča sa Sitom i tvojom majkom, da li misliš da bi za sve što je izrečeno iskoristiti priliku da se izvini? - upitao je voditelj.

Sigurno, jer mu nije svejedno. On je svestan svega, rekao mi je da mu je jako bitno kako će oni da reaguju i kako će da se ponašaju, da li će da ga prihvate. Rekao je on više puta da zaslužuje da im se izvini - govorila je Aneli.

Kako bi one reagovale? Da li će da private izvinjenje? - dodao je voditelj.

Ja poznajem svoju porodicu i mislim da će to da prihvate - odgovorila je ona.

Janjuš je rekao da mu smeta što pričaš sa drugima i što iznose svoje stavove i kako treba da slušaš samo njega. Na koga on misli? - upitao je voditelj.

Mislim da on misli na Lepog Miću, njega to mnogo nervira. Kad Mića komentariše ja kažem da on komentariše realne stvari, ali ja slušam njega i mene. Mi treba da slušamo jedno drugo, ali nikog trećeg - rekla je Ahmićeva.

foto: Printscreen

Da li si razmišljala gde ćete da živite? - dodao je Joca.

Može da bude samo Beograd, on tu ima ćerkicu i logično je. Nekad možemo da odemo Dubravnik, Sarajevo, Prijepolje, ali moramo da se smestimo da budemo da jednom mestu - odgovorila je ona.

Bonus video:

00:28 Aneli kod hodze isteruje demone