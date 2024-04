"JAKO JE BITNO KO ĆE BITI U NOVOJ VLADI, ČEKAJU NAS VELIKI POSLOVI" Stručnjaci odgonetnuli: Šta se očekuje od nove vlade?

Potprеdsеdnica Glavnog odbora Srpskе naprеdnе strankе Ana Brnabić najavila jе da bi sеdnica Prеdsеdništva SNS-a, na kojoj ćе biti rеči o prеdlogu za sastav članova nove Vladе, trebalo da se održi što pre, s o bzirom na to da je 6. maj rok za izbor.

Sa druge strane, na lokalnom nivou je prilično turbulentno. Dok vladajuća koalicija prikuplja potpise podrške, u opozicionim redovima potpuna konfuzija - još uvek se ne zna ko će na izbore i sa kim.

Iako je do izbora ostalo tek nešto više od mesec dana i dalje se u mnogim opštinama i gradovima ne zna da li će opozicija i u kojoj formaciji nastupiti, što stvara dodatnu konfuziju biračima.

foto: Dado Đilas

Da li bi opozicija mogla ostati bez glasača i kojoj stranci bi mogao pripasti taj "deo kolača" diskutovali su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, Miloš Terzić, član predsedništva SNS, Saša Radulović, predsednik stranke "Dosta je bilo" i Aleksandar Gajović, novinar i publicista.

Terzić je pričao o ofanzivi koju je naš predsednik imao u Njujorku, kao i to da će nova vlada nastaviti da snaži državu:

- Još nemamo informacije, još uvek nije zakazana sednica predsedništva SNS-a, ali sam siguran da će biti onako kako je rekla Ana Brnabić, jer do šestog maja je svakako rok za formiranje nove vlade Srbije. Vlada koja će biti vlada kontinuiteta i koja će nastaviti da radi na tome da ekonomski, vojno i politički snaži našu državu kako bismo se efikasno i adekvatno suočavali sa svim izazovima, koji nisu mali. Dakle, usledila je velika diplomatska ofanziva srpske države i predsednika Aleksandra Vučića u Njujorku. Suočeni smo i sa izazovima koji se odnose na pokušaje da se žigoše srpski narodi, da se Srbi nadmetne kolektivna odgovornost.

Radulović je rekao da očekuje kontinuitet od nove vlade:

- Očekujem isto kao što je bilo i do sada, a to znači pomenuti kontinuitet, postoje mnoge stvari koje bi trebalo da se promene, diskontinuiteti, a pogotovo kada je u pitanju Kosovo. Imali smo politiku popuštanja, koja nas je posle jako puno koštala. Dakle, kada je potpisan Briselski sporazum, da uopšte ne ulazim u to da li ga je trebalo potpisivati, Srbija je ispunula sve, dok Priština nije ispunila apsolutno ništa. To nije dobar način pregovaranja. ZSO čekamo od 2013. godine, pogledajte koliko je to vremena. Ne mislim da je problem u Kurtiju, već mislim da postoji zapadni faktor koji ima drugačije interese od Srbije.

Gajović se osvrnuo na važnost sastava nove vlade:

- Vrlo je ozbiljno pitanje sastava vlade, znam koliko je to ozbiljno telo što vodi računa o unutrašnjoj i spoljnoj politici. Samim tim je vrlo važno ko će biti u toj vladi. Ne u smislu da je neko reklamira na televiziji, već šta će da uradi za svoje vreme, to je sada najvažnije. U tom nekom smislu, vlada može mnogo, i danas mislim da bi vlada trebalo da bude koliko, toliko, ekspertska, odnosno da u svojim oblastima ima eksperte koji najbolje mogu da iznesu teret problema koji postoji u toj nekoj oblasti. Meni je drago da je na mestu ministarstva zdravlja bio uvek doktor, neko ko se bavi medicinom, kada je u pitanju sport, neki istaknuti bivši sportista, i tako dalje. Nije bilo uvek, ali su se dešavala te stranačke kombinacije, a meni se čini da je došao trenutak da se jedan deo talasa previje, odnosno prenese na taj ekspertizam. To govorim jer nas čekaju veliki poslovi i problemi sa kojima će ta vlada morati da izađe na kraj.

Kurir.rs

