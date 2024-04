PAKLENO LETO: Buduću vladu čeka niz izazova, od političkih pritisaka velikih sila do ekonomskih napora

Pred vladom je u narednim mesecima izazov i da se nastavi ekonomski rast, da se obuzda inflacija i da budžetska kasa, u kojoj ima sredstava, nastavi da unapređuje sve oblasti društva, od kulture i sporta pa do infrastrukturnih projekata, smatraju sagovornici Kurira

Srbija bi do kraja ove nedelje trebalo da dobije novu vladu s Milošem Vučevićem na čelu. Buduću vladu do jeseni čeka niz izazova, složni su sagovornici Kurira, koji ukazuju da će se, pre svega, nastaviti jačanje političkih pritisaka na našu zemlju iz zapadnih centara moći u vezi s brojnim pitanjima, poput usvajanja rezolucije o Srebrenici do prijema Kosova u Savet Evrope i uvođenja sankcija Rusiji, ali i pokušaj održavanja ekonomske stabilnosti i rasta i razvoja u izazovnim svetskim okolnostima.

foto: Petar Aleksić

Naime, tokom maja trebalo bi da se održi glasanje o rezoluciji o Srebrenici, dok najverovatnije 17. maja sledi glasanje Komiteta ministara Saveta Evrope o prijemu tzv. države Kosovo u tu međunarodnu organizaciju. No, mimo toga, tu su i drugi brojni izazovi s kojima će buduća vlada morati da se suoči, jasni su stručnjaci.

Nastaviti kontinuitet

Izvršni direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor plus" Predrag Lacmanović napominje da će vlada morati da se suprotstavi svim napadima koji dolaze iz najmoćnijih zemalja, od pitanja prijema tzv. države Kosovo u SE do rezolucije o Srebrenici.

- Ako čak i ne možemo da sprečimo da do svega toga dođe, moraćemo da damo sve od sebe da se što veći broj zemalja zapita u kom pravcu ide svetska međunarodna zajednica insistiranjem na tim pitanjima. Mi jesmo mala zemlja, ali s mnogo većim uticajem nego pre desetak godina i zato treba da nastavimo da diplomatski gradimo veze s najjačim zemljama sveta i da se argumentima borimo na terenu bez populizma. Moraće vlada da nastavi kontinuitet u vođenju unutrašnje i spoljne politike jer nam ovi pojačani izazovi do jeseni sasvim sigurno slede u manjem ili većem kapacitetu i u narednim godinama - smatra Lacmanović.

foto: Kurir televizija

Ekonomski rast

Lacmanović navodi i da je, pored brojnih političkih izazova, tu i pitanje ekonomije.

- Pred vladom je u narednim mesecima izazov da se nastavi ekonomski rast, da se obuzda inflacija i da budžetska kasa, u kojoj ima sredstava, nastavi da unapređuje sve oblasti društva, od kulture i sporta pa do infrastrukturnih projekata. Takođe, treba održati kreditni rejting zemlje - naveo je Lacmanović.

foto: Kurir televizija

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir ocenjuje da pored primarnog pitanja Kosova i ostalih regionalnih i međunarodnih pitanja postoji izazov i u drugim oblastima.

- To je održanje ekonomskog rasta u uslovima globalne krize, povratak profita projekta poput Jadra, borba protiv korupcije, sređivanje stanja u najvećim javnim preduzećima kao što su EPS, Pošta Srbije, GSP i druga, zatim privlačenje stranih investicija, dalji napredak u razvoju pravne države, partnerski odnosi sa EU i SAD, ali i društveni dijalog o najvažnijim pitanjima - istakao je Stanković.

Dragoljub Kojčić Vlada mora da deluje u dva smera Profesor Fakulteta političkih nauka Dragoljub Kojčić za Kurir navodi da će, osim standardnih nadležnosti i obaveza vlade, početak njenog mandata obeležiti specifičnosti u vidu raznih pritisaka. - Bez obzira na to kakav bude ishod glasanja u GS UN, sasvim je jasno da će Srbija biti u narednom periodu pred velikim iskušenjima. Snažni politički pritisci će se svakako nastaviti i zbog toga je ova vlada pred najvećim izazovima jer mora da deluje u dva smera. Sasvim je jasan spektar međunarodnih delovanja, ali isto tako tu je i pitanje nastavka uspešnog razvoja ekonomskih potencijala zemlje, što istovremeno znači veći kapacitet predstavljanja zemlje upravo u međunarodnim odnosima, a tu je i bezbednosna i odbrambena moć zemlje. Takođe, tu je i nastavak uspešne ekonomije koja utiče na unutrašnju stabilnost Srbije, što je arhimedovska tačka oslonca našeg uticaja u spoljnopolitičkom prostoru - kazao je Kojčić.

