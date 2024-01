ŠOK OBRT U SLUČAJU BRITNI SPIRS I DŽASTINA TIMBERLEJKA: Nakon što je iznela stravične detalje ABORTUSA, javno se obratila bivšem

Britni Spirs izvinila se bivšem dečku, Džastinu Timberlejku, zbog onoga što je napisala u memoarima "The Woman In Me", prenosi Daily Mail. Pop zvezde bile su zajedno od 1999. do 2002. godine, ali prašina se podigla nakon izlaska njene knjige prošle godine.

Spirs je napisala da ju je pevač nagovarao na abortus kada je zatrudnela i da je učinio da izgleda kao "bludnica koja je slomila srce američkom zlatnom dečku" kada su raskinuli. Juče je pevačica na svom Instagramu napisala da joj je zaista žao ako je nekoga povredila napisanim pa pohvalila Timberlejkeove nove pesme.

"Želim da se izvinim za neke stvari koje sam napisala u svojoj knjizi. Ako sam ikoga uvredila, od ljudi do kojih mi je stalo, jako mi je žao. Takođe sam htela da kažem da obožavam novu pesmu Džastina Timberlejka ‘Selfish‘", napisala je u svojoj objavi na Instagramu pa dodala da joj se uz "Selfish" sviđa i "Sanctified".

Obožavatelji pevačice bili su srećni kada su pročitali njenu stranu priče u memoarima, a prošle nedelje su vratili njenu pesmu "Selfish" iz 2011. godine na lestvice nakon što je Timberlejk izbacio novi singl istog naziva. Spirs pevača u "The Woman In Me" kritikuje što je "izgradio karijeru" na narativu da mu je ona slomila srce.

Dotakla se spota za pesmu "Cry Me A River", u kom je pevač čak upotrebio njenu dvojnicu, zbog čega su nju ocrnili nakon njihovog raskida. "Osećala sam da u to vreme nema načina da ispričam svoju stranu priče. Nisam mogla da objasnim jer sam znala da niko neće stati na moju stranu nakon što je Džastin uverio svet u svoju verziju. Mislim da Džastin nije shvatao moć koju je imao posramljujući me", napisala je u memoarima.

Objasnila je i da je pobacila jer pevač nije bio spreman da postane otac. "Rekao je da nismo spremni da imamo dete u našim životima, da smo premladi. Sigurna sam da će me ljudi mrzeti zbog ovoga, ali pristala sam da neću imati dete", stoji u knjizi u kojoj je Spirs optužila Timberlejka da ju je varao dok su bili u vezi.

Pevač se osvrnuo na kritike prošlog meseca kada je nastupao u Las Vegasu pa je pre početka pesme "Cry Me A River" rekao publici: "Bez omalovažavanja." Bliski izvor je rekao da je omalovažavanje Britni učinjeno pre mnogo vremena i da, iako ona ceni njegovo priznanje za to, Džastin je nikad nije lično nazvao niti joj se lično izvinio. Timberlejk ne želi da daje javne komentare na celu situaciju kako joj ne bi stao na put da ispriča svoju priču.

