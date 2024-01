ŽELIM DA SVET VIDI PRAVU SLIKU SRBIJE! Američka glumica i bivši model Kapris Bure snima film na Zlatiboru, a evo i zbog čega

Na Zlatiboru je u toku snimanje američko-engleskog filma "Božić u Srbiji" (Christmas in Serbia). U Čajetini kažu da su filmadžije iz Holivuda izabrale za lokaciju snimanja našu zemlju zahvaljujući poznanstvu našeg zemljaka Mladena Lazarevića, poreklom iz Trnave i Gostilja, sada uspešnog vlasnika građevinske firme u Češkoj.

foto: JJ Love

- Tokom rada na jednom projektu u Španiji sa svetski poznatom glumicom i producentkinjom Kapris Bure, gospodin Lazarević je uspeo da je ubedi da prvi put poseti Srbiju i Zlatibor, nakon čega se ona odlučila da na našoj planini snimi film "Božić u Srbiji". On će na najlepši način predstaviti našu tradiciju, običaje i kulturu, naš duh i sve ono lepo po čemu smo prepoznatljivi - navodi Marija Jeremić iz opštine Čajetina, koja je razgovarala s Lazarevićem i glavnom glumicom Kapris Bure.

Reditelj Rajan Devar glavnu ulogu poverio je ovo glumici, koja je producentkinja filma i zaslužna što se ovde snima. U filmu igraju i Filip Bojd, Dankan Džejms i pojedini naši glumci u epizodnim ulogama. Kapris Bure jedna je od najfotografisanijih žena sveta, televizijska ličnost, model, poslovna žena rođena u Americi, a preselila se u London, gde vodi svoju kompaniju.

foto: JJ Love

U "Božiću u Srbiji" igra rediteljku debitantskog filma čijeg glavnog glumca traži u snežnoj Srbiji, koji je, uprkos odbijanju da se vrati filmu, upoznaje s tradicionalnim srpskim Božićem.

- Želela sam da snimim božićni film, tražila sam mesto s dosta snega, pa sam na Zlatiboru upoznala rodni kraj Mladena Lazarevića, koga sam poznavala. Budući da sam Amerikanka, a kod nas ljudi ne znaju mnogo o Srbiji, Mladenu sam na predlog da snimam u Srbiji rekla: "Uh, ne znam". Ali ipak sam došla i ludo se zaljubila u Zlatibor, u Srbiju - izjavila je Kapris.

Dodala je da je mogla bilo gde u svetu da snima božićni film. Ali se odlučila da to bude u Srbiji na Zlatiboru.

- Tada sam rekla: "O bože, ovo nije Srbija o kojoj sam slušala, jer Amerikanci su skloni da prave stereotipe, mislim na ratove". Videla sam ovaj kraj i shvatila da moramo ovde snimati - rekla je producentkinja.

foto: JJ Love

Pozvala je scenaristkinju, opisala joj viđeno, lepotu ljudi i mesta, što je ona ugradila u prelepi scenario.

- Želim da svet vidi pravu Srbiju, pravi Zlatibor. Poseban utisak na mene je ostavila netaknuta zemlja, voda je i dalje sveža, zemljište još uvek dobro, ne sećam se da li zaključavam vrata kad sam ovde... Ljudi su tako ljubazni. Ja sam odrasla ne verujući nikome, a onda došla ovde gde se možeš rukovati i to je dogovor, ne treba vam ugovor. Kod vas je iskreno kao što je bilo pre 50 godina, a ipak moderno. Najvredniji mi je taj osećaj poverenja u ljude, ne osećam da ljudi žele da me iskoriste. Putovala sam širom sveta, a to nigde nisam videla. Svi su ovde veoma predusretljivi. Već sam gledala kuće u okolini, pre nego što Zlatibor postane svetski "bum" posle ovog filma. Prvo će biti prikazan u Americi, a zatim dolazi ovde, najverovatnije sledeće godine. Kad dobijem datum prikazivanja, dolećem i napravićemo veliku premijeru i proslavu - rekla je Bure.

Ko je Mladen Lazarević: Put od Gostilja od Češke Glavne zasluge za dolazak američkih filmadžija na "zlatnu planinu" nosi naš čovek iz sveta Mladen Lazarević, Zlatiborac iz Trnave i Gostilja (dva susedna sela), kako za sebe kaže. Život ga je prvo odveo u Mađarsku, pa zatim u Češku, gde živi s porodicom i vodi uspešnu građevinsku firmu. - Kao dete, često sam bio s babom i dedom u Gostilju, volim ovaj kraj koji me uvek privlači. Svaki put kad imam odmor, sa svojom decom i suprugom rado dođem kući, tu mi žive i roditelji. Pozitivna emocija u meni prema Zlatiboru dala mi je podsticaj da napravimo nešto što će naš kraj svetu prikazati u superlativu - rekao je Lazarević.

Kurir.rs/ Z. Gligorijević