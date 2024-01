KRALJ ČARLS IZAŠAO IZ BOLNICE, ISTOG DANA KADA I KEJT MIDLTON: Britanci strahovali za svog monarha, a sada stižu ohrabrujuće vesti

Kejt Midlton napustila je danas bolnicu u Londonu, nakon 14 dana. Princeza od Velsa imala je 16. janauara operaciju abdomena. Nastavlja oporavak u domu u Vindzoru. Britanski monarh podvrgao se prošlog petka hiruškoj proceduri zbog uvećane prostate. Vest da će imati operaciju objavljena je 17. januara, 90 minuta nakon što se saznalo za zdravstveni problem njegove snaje. Kralj je danas napustio bolnicu, istog dana kada i princeza od Velsa. Pirmećujete sponu, na isti dan su saopštene o operacijama kao i vesti o kraju bolničkog lečenja dva najviša člana dvora.

Kralj Čarls bio je u londonskoj privatnoj bolnici gde je operisana i Kejt Midlton, tri noći iako je kraljevska porodica očekivala da će se najduže zadržati dve noći. Produžen boravak u bolnici zabrinuo je bio Britance koji strepe za zdravlje monarha.

"Podrazumeva se da bi Čarls ostao u bolnici duže od dve noći samo ako bi došlo do nekog neočekivanog problema", rekao je izvor za The Sun i napomenuo da je produženo bolničko lečenje "potpuna mera predostrožnosti", ali to ipak može da izazove "određenu nelagodu".

Vest o tome da je napusito bolnicu umirila je javnost.

Do ovakvog razvoja događaja došlo je nakon što je juče Bakinegmska palata saopštila da će kralj Čarls mesec dana praviti pauzu od javnih angažmana ne bi li se oporavio, kao i da će se baviti određenom papirologijom u tom periodu, piše Daily mail.

Kraljica Kamila posetila ga je u bolnici četiri puta za tri dana, juče je dva puta bila na londonskoj klinici, u razmaku od četiri sata. Svaki put je bila nasmejana čime je očigledno želela da uveri javnost da je sve u redu. Supruga Čarlsa III rekla je da je njen muž dobro nakon operacije, otkrio je izvor. I danas je obišla supruga.

The Sun je ranije pisao da je Kamila savetovala supruga da uspori sa obavezama kao i da kralj koji je radoholičar jedva čeka da se vrati poslu.

Oporavak Kejt Midlton trajaće dva do tri meseca, najavljeno je će princeza od Velsa obavljati određene dužnosti od kuće kao i da će se obavezama vratiti u skladu sa procenama lekara. Očekuje se da to biti do Uskrsa do kada je i Vilijam pomerio određene angažmane ne bi li brinuo o njoj i deci, Šarlot, Luju i Džordžu.

Kensingtonska palata objavila je danas saopštenje povodom odlaska Kejt Midlton kući iz londonske bolnice, Čarls ju je posetio na klinici, prošlog petka pre zakazane hiruške procedure.

Videćemo šta će doneti dalji rasplet događaja.

