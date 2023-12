ŠOK POTEZ DŽASTINA TIMBERLEJKA PRE IZVOĐENJA KONTROVERZNE PESME O BRITNI SPIRS: Ovaj njegov hit ju je UNIŠTIO, a on sad iznenadio

Tokom svog nastupa u Fontenblu u Las Vegasu ove srede, pevač Džastin Timberlejk dao je upozorenje pre izvođenja pesme "Cry Me a River", za koju se već dve decenije tvrdi da govori o njegovoj bivšoj devojci, Britni Spirs.

- Bez uvrede - rekao je pre izvođenja velikog hita, a sve je snimljeno i objavljeno na TikToku i ostalim društvenim mrežama.

Timberlejk, koji je bio u vezi s pop zvezdom od 1999. do 2002, objavio je pesmu iste godine kada su i raskinuli. Ono što je dodatno diglo prašinu 2002. godine je muzički spot u kom je neverna žena izgledala gotovo identično kao Britni, Timberlejkova bivša devojka.

I dok se u pesmi radi o prevari, u memoarima "The Woman in Me" je Spirs potvrdila da je prevarila Timberlejka (42) "jednom", i to s koreografom Vejdom Robsonom.

- Bili smo u izlasku jedne noći i posetili smo španski bar. Plesali smo i plesali, a i ljubila sam se s njim te noći - napisala je. Pevačica je dodatno izjavila da je Timberlejk pristao da pređe preko nevere jer je godinama bila "verna njemu".

Međutim, nakon što su raskinuli, Spirs je priznala da je pesma njenog bivšeg dečka od nje napravila "bludnicu koja je slomila srce zlatnog dečka Amerike".

- Osećala sam da u to vreme nije bilo načina da ispričam svoju stranu priče - napisala je Spirs u svojoj knjizi.

- Nisam mogla da objasnim situaciju jer sam znala da niko neće stati na moju stranu, nakon što je Džastin uverio svet u svoju verziju priče. Mislim da Džastin nije shvatao moć koju je imao sramoteći me. Mislim da ni danas ne razume - tvrdi Britni.

Spirs je takođe tvrdila da ju je Timberlejk nekoliko puta prevario s "još jednom slavnom osobom", čiji identitet nije otkrila. Dobitnica Gremija u svojim je memoarima opisala svoju trogodišnju vezu s pevačem, otkrivši da je abortirala. Tvrdila je da Timberlejk "nije bio srećan zbog trudnoće" i da su "bili premladi" da imaju dete.

- Sigurna sam da će me ljudi mrzeti zbog ovoga, ali odlučila sam da neću imati dete. Ne znam da li je to bila ispravna odluka. Da je bila odluka prepuštena samo meni, nikad to ne bih učinila. Džastin je bio toliko siguran da ne želi da bude otac - napisala je.

Timberlejk je prošlog meseca odjurio u Meksiko sa svojom suprugom Džesikom Bil i njihovim sinovima Silasom (8) i Fajnisom (2) nakon oštrih reakcija koje je dobio zbog knjige Britni Spirs.

Uprkos tome što su njegovi komentari na Instagramu još uvek delimično onemogućeni kako bi se odbranio od napadačkih komentara, polako se vraća u centar pažnje i nastavlja s nastupima i javnim istupima.

