BRITNI SPIRS ABORTIRALA DETE DŽASTINA TIMBERLEJKA: Slavna pevačica iznela nove ŠOK DETALJE u svojim memoarima! Bilo je jako MUČNO

Britni Spirs abortirala je dete Džastina Timberlejka 2000. godine u periodu kada je slavan par bio u vezi, jer pevač u to vreme "nije bio spreman da postane otac".

Princeza popa, kako su je tada mnogi nazivali Britni (42) koja je bila u ljubavnoj vezi sa Timberlejkom u periodu između 1999. i 2002. godine, iznela je mučne detalje o spomenutom abortusu u svojim memoarima "Žena u meni", u kojima je otkrila da je zatrudnela sa 19 godina.

foto: Profimedia

"Bilo je neočekivano, ali za mene, to nije bila tragedija. Mnogo sam volela Džastina. Uvek sam zamišljala da nas dvoje jednog dana osnujemo porodicu. Ovako bi bilo samo malo ranije nego što sam to očekivala".

"Rekao je da mi nismo spremni da imamo još uvek bebu, da smo još uvek jako mladi. Znam da će me ljudi mrzeti zbog ovoga, ali ja sam se složila sa njim da ipak ne rodim. Ne znam da li je to bila ispravna odluka. Da sam se ja sama pitala, nikada to ne bih uradila, ali Džastin je bio ubeđen da nije spreman da postane otac."

foto: Profimedia

Inače, pre ovog otkrića, Timberlejk je jednom prilikom i sam priznao da je "zabrinut" šta će sve Britnini memoari otkriti o njihovoj romansi.

Kako izvori navode, slavni pevač je izuzetno radoznao povodom objavljivanja Spirsove knjige koja treba da izađe 24. oktobra.

"Vrlo je zaintrigiran, to ga prosto izjeda", navodi izvor.

foto: Profimedia

Da podsetimo, Džastin i Britni su započeli svoju ljubavnu vezu još kao tinejdžeri nakon što su se učlanili u Miki Maus Klubu koji ih je i vinuo u zvezde.

(Kurir.rs/Daily Mail)

