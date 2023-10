MEMOARI BRITNI SPIRS NATERALI TIMBERLEJKA NA OČAJAN POTEZ: Pevača sustižu GREŠKE IZ PROŠLOSTI, a jedan detalj svima ZAPAO ZA OKO

Pevačica Britni Spirs (41) ovih dana se našla u centru medijske pažnje, nakon što su njeni memoari 'Žena u meni' ugledali svetlost dana. U knjizi je otkrila mnoge skandalozne detalje iz prošlosti, a priznala je i da ju je njen bivši dečko, pevač Džastin Timberlejk (42) naterao na pobačaj kada je imala samo 19 godina.

Ovo priznanje razljutilo je njene fanove koji su Timberlejku počeli da ostavljaju negativne komentare ispod objava na njegovom Instagram profilu, gde broji 72 miliona pratilaca. Zbog svega, Timberlejk je odlučio da isključi mogućnost komentarisanja fotografija.

'Džastin je ovu odluku doneo zbog komentara punih mržnje i odvratnih stvari koje su mu ljudi pisali', rekao je izvor za Page Six. Inače, Britni i Džastin u ljubavnoj vezi su bili tri godine, a ona je sada priznala kako žali zbog teške odluke koju je morala doneti zbog bivšeg dečka.

'On je rekao da nismo spremni da imamo dete, da smo premladi. Sigurna sam da će me ljudi mrzeti zbog ovoga, ali pristala sam. Ne znam je li to bila ispravna odluka. Da je bilo prepušteno samo meni, nikad to ne bih učinila', rekla je.

Podsetimo, Britni Spirs nedavno je potvrdila da se razvodi od Sema Asgarija nakon samo 14 meseci braka. Prvi je vest na Instagramu potvrdio Sem, a onda i Britni.

'Kao što svi znaju, Sem i ja više nismo zajedno. Šest godina je dugo vremena biti s nekim tako da sam malo šokirana, ali nisam ovde da objašnjavam zašto jer se to, iskreno, nikoga ne tiče. Ali, nisam više mogla da podnesem bol, iskreno', rekla je.

