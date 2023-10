"RADIM OD 9 DO 17, TO JE NEPODNOŠLJIVO" Našla posao, pa zbog toga PLAČE KAO KIŠA! Toliko je OČAJNA da ne može da dođe sebi (VIDEO)

Tiktokerka po imenu Briel u suzama je podelila svoje iskustvo u videu koji je pregledan 2,2 miliona puta, a mnogi su se složili da se osećaju isto kao i ona. Naime, Briel je završila faklutet i zaposlila se na radno vreme od 9 do 17 sati, što joj nikako ne odgovara.

- Znam da sam verovatno jako dramatična i naporna, ali ovo je moj prvi posao od 9 do 17 nakon fakulteta. Radim uživo i putujem na posao, treba mi cela j*bena večnost da stignem tamo. Trenutno ne mogu da priuštim da živim bliže poslu, stoga to nije opcija - počela je da govori u videu kroz suze.

- Da mogu da pešačim do posla, to bi mi bilo u redu. Odlazim od kuće na voz u 7:30, a najranije dođem kući u 18:15. Nemam vremena ni za šta. Nemam. Želim samo da istuširam, pojedem večeru i odem da spavam. Nemam vremena ni energije da spremim večeru. Nemam energije da vežbam. To nije opcija. Jako sam uznemirena.

- Nije to zbog posla, već je radno vreme od 9 do 17 ludo. Biti u kancelariji od 9 do 5... Da je rad od kuće, onda se odjaviš s posla u 5 i kod kuće si, sve je u redu. Ali nisam kod kuće, treba mi dugo da dođem kući kada putujem s posla. Ljudi koji se voze iz kancelarije, ne, mi ne završavamo u 5. Znam da može da bude gore, da mogu da radim duže... Ali ja izlazim iz kancelarije po mrklom marku. Nemam energije - govori o svom iskustvu, pa je postavila nekoliko pitanja gledaocima videa.

- Kako vi imate prijatelje? Kako imate vremena za izlaženje na dejtove? Ja nemam vremena ni za šta, pod velikim sam stresom. Takođe, treba da dobijem menstruaciju, pa je to razlog zašto sam ovako emotivna. Jesam li dramatična?

Mnogi se osećaju kao ona

Mnogi u komentarima su rekli da se osećaju isto.

"Toliko je repetitivno i depresivno, razumem te, devojko”, „Svi se osećaju ovako i niko ništa ne čini po tom pitanju”, „Nisi jedina”, glasili su neki komentari.

Neki su istakli kako smatraju da je koncept rada 40 sati nedeljno zastareo.

"Četrdesetosatno radno vreme je zastarelo i tvoja osećanja su validna”, „Raditi 40 sati nedeljno je bilo dizajnirano kad su tu bile domaćice da se pobrinu za kućne poslove. Nama sad trebaju dve plate, stoga to nije moguće. Nemamo vremena ni za šta.”

Bilo je i komentara, među gotovo 17.500 komentara, o tome kako je rad od kuće nešto što im je znatno poboljšalo kvalitet života.

"Iskreno, rad od kuće me spasio. Radila sam ranije u kancelariji i budila sam se u 5 da stignem tamo. Grozno”, "I ja sam plakala i dala otkaz nakon mesec dana. Našla sam posao onlajn i sad je sve super”, pisali su.

Neki su tiktokerki poželeli dobrodošlicu u odrasli život i napomenuli da bi mogla da se navikne.

"Tako sam se i ja osećala kada sam imala 22. Sada imam 28 godina. Prilagodićeš se.”

