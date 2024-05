KOREJAC OBJASNIO ŠTA SRBI NIKAKO NE RADE ISPRAVNO, PA NAPRAVIO RUSVAJ NA MREŽAMA: "Nebeski su narod, ali..." (VIDEO)

Nedavno je jedan Korejac, poznat na TikToku pod korisničkim imenom "parkich_0_0", objavio video u kojem na srpskom jeziku objašnjava glavnu razliku između Srba i Korejaca kada odu na ručak.

Video je brzo postao viralan i privukao pažnju više od 100.000 korisnika samo nekoliko sati nakon objavljivanja.

- Srbi uopšte ne rade tačno. Je l' znate kako Korejci tačno rade? Kada idemo na ručak, mi baš tačno izračunamo koliko sve košta po jednoj osobi. Imamo i aplikaciju koja to računa. Ali, u Srbiji kažu "Jao čoveče, ja ću da platim, ne brini, opusti se brate" - navodi ovaj tiktoker koji se posle zapitao zašto Srbi tako postupaju.

- Ja sam saznao da Srbi hoće da daju ljubav uz ručak. To je lepo. Mi Korejci uvek razmišljamo samo koliko sam dao, koliko sam platio, dok Srbi ne brinu ništa, samo hoće da daju ljubav i to je to - istakao je on, pa na kraju konstatovao da izgleda kao da Srbi žive na nebu.

Srbi su nebeski narod

- Srbi su baš nebeski narod - zaključio je ovaj simpatični tiktoker, a komentari su se samo nizali.

Inače, ovaj mladić iz Južne Koreje neko vreme je živeo u Srbiji, pa otuda dobro poznavanje našeg jezika. Takođe njemu u opisu profila na ovoj popularnoj društvenoj mreži piše sledeće:

- Ja sam Parkić i volim Srbe, Kosovo je Srbija - piše mu na TikToku.

