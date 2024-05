NEBESKI SU NAROD ALI OVO NE RADE TAČNO Korejcu kod Srba jedno nije jasno: Mi imamo aplikaciju za to, a vi kažete OPUSTI SE, BRATE

Korejac koji govori srpski objavljuje video snimke o Srbiji i našem narodu, te je tako u poslednjem objašnjavao razliku između Srba i Korejaca kada odu na ručak.

Ovaj mladić iz Južne Koreje neko vreme je živeo u Srbiji, a ne može da se ne primeti koliko je dobro savladao i srpski jezik.

"Srbi uopšte ne rade tačno. Je l' znate kako Korejci tačno rade? Kada idemo na ručak, mi baš tačno izračunamo koliko sve košta po jednoj osobi. Imamo i aplikaciju koja to računa. Ali, u Srbiji kažu 'Jao čoveče, ja ću da platim, ne brini, opusti se brate - objasnio je on.

Inače, u opisu profila na TikToku njemu piše "Ja sam Parkić i volim Srbe, Kosovo je Srbija". Dalje se zapitao zašto ustvari Srbi postupaju na taj način.

"Saznao sam da Srbi hoće da daju ljubav uz ručak. To je lepo. Mi Korejci uvek razmišljamo: Koliko sam dao, koliko sam platio. Srbi ne brinu ništa, samo hoće da daju ljubav i to je to - naveo je on.

Na kraju snimka je konstatovao da izgleda kao da Srbi žive na nebu.

"Srbi su baš nebeski narod" zaključio je on.

Uz ovaj video usledio je i niz pozitivnih komentara.

"To brate naš", "Lepo pričaš srpski", "Kod nas se kaže kako došle tako otišle pare. Gostoprimstvo je naše drugo ime", neki su od njih.