KAO KLINAC GLUMIO S ANĐELINOM DŽOLI, A EVO ŠTA SE POSLE DESILO S NJIM: Danas ima 33 godine i ne biste ga prepoznali (FOTO)

Američki glumac Konor Paolo proslavio se već u mlađim danima. Njegova glumačka karijera započela je kada je imao svega devet godina i ostvario zapažene uloge.

Danas 33-godišnji Konor prvi put se pojavio u televizijskoj sapunici "Sva moja deca", nakon toga se 2002. godine pojavio u epizodi serije "Red i zakon: Odeljenje za specijalne žrtve", njegov filmski debi bio je u filmu "Mistična reka" Klinta Istvuda, u kom je glumio mladića Šona.

foto: WARNER BROS. - BUITENDIJK, JAAP - Album / Album / Profimedia

2004. godine Paolo je dobio ulogu sapunici "One Life to Live" kao Travis O'Konel, a iste godine je glumio u holivudskom filmu "Aleksandar Veliki", i to mladog Aleksandara uz Anđelinu Džoli i Kolina Farela. Nešto kasnije je ponovo glumio u "Redu i zakonu", zatim u filmu "Blizanci", "Snežni anđeli", a uloga Rosa Embrija u filmu "Favorite Son" iz 2008. bila je prva glavna koju je odigrao. Dodatnu i možda najveću slavu donela mu je hit-serija "Tračara", u kojoj je glumio Erika van der Vudsena iliti problematičnog mlađeg brata Serene van der Wudsen, koju je glumila Blejk Lajvli.

foto: CW Network Col / Everett / Profimedia

Iako Erik nije bio glavni lik u seriji, često je bio deo glavnih priča koje su se bavile teškim problemima mladih, uključujući depresiju. Uprkos nekim mračnim temama serije, gledaoci su ga zavoleli i brzo je stekao popularnost. A onda je 2011. na pres turneji Udruženja televizijskih kritičara najavio da će napustiti "Tračaru" nakon četiri sezone jer želi da se usredsredi na novu ulogu.

"Ne znam hoću li moći ponovo da se pojavim u 'Tračqri'. To je pitanje za kreatore serije. Erik ide na koledž i tamo će ostati. Više ne dolazi kući za Božić", izjavio je tada.

Nakon odlaska iz "Tračare", sledeća uloga mu je bila u ABC-jevoj seriji "Osveta". U intervjuu iz 2011. godine za The TV Addict, glumac je otkrio da je osetio kako je došao pravi trenutak da preuzme veću ulogu, dodajući da je spreman da napravi skok u tumačenje starijeg lika.

"Više se ne bavim srednjom školom i sada sam u trenutku kada mogu potpuno da se posvetim seriji", pojasnio je.

Uprkos velikom početnom entuzijazmu, Paolo je napustio i tu seriju, i to nakon što je njegov lik Deklan ubijen tokom finala druge sezone.

"Konor nije bio srećan tom odlukom, ali je to prihvatio kao profesionalac", rekao je Paolov kolega Nik Večsler za TV Guide.

Nakon "Osvete", pojavio se u nekoliko filmova, uključujući "Friend Request" i "Outlaw", a 2020. godine ponovo se ujedinio s koleginicom iz "Osvete", Emili Vankamp u Foxovom filmu "The Resident". Iste godine, Paolo je pokazao da ima još veštine kada je napisao svoj prvi kratki film, "Čudovišta i muze", koji je uvršten u finale u kategoriji Indie Short Fest 2021. na Međunarodnom filmskom festivalu u Los Anđelesu. Paolo je takođe kantautor i svoje talente pokazuje na svom profilu na Instagramu na kom ima 120 hiljada pratilaca.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr/ L. S)

