ŽENU PREVARIO 80 PUTA, A OPTUŽBE ZA SILOVANJE SU GA UNIŠTILE: Čuveni zavodnik koji je lomio srca sada promenio imidž (FOTO)

Latino zavodnik kubanskog porekla Vilijam Levi (43) godinama je poznat kao jedan od najseksepilnijih muškaraca na svetu. Iako je u petoj deceniji, mami uzdahe lepšeg pola gde god da se pojavi. Mnogi fanovi često komentarišu da ne stari, a sada je odlučio da promeni imidž.

Levi je naime odlučio da pusti sedu bradu, a pratioci na društvenim mrežama odmah su ga zasuli komplimentima.

"Kakav lep muškarac", "Najzgodniji muškarac na svetu", "Čovek mojih snova", "Tvoja brada izgleda sjajno", samo su neki od komentara ispod objave.

Pored brojnih uloga u meksičkim sapunicama, Vilijam je mnogima poznat i po burnom ljubavnom životu. Poznato je da je varao svoju suprugu Elizabet Gutijerez sa brojnim koleginicama. Jedna od njih je Ksimena Navarete, sa kojom je igrao u telenoveli "Oluja", o kojoj je i sama govorila, a njihove zajedničke fotografije osvanule su na naslovnim stranicama medija.

foto: Rodrigo Varela / Getty images / Profimedia

On se zakleo glumici Žaklin Brakamontes da će zbog nje ostaviti suprugu, a ona je javno priznala da je do raskida došlo kada je saznala da on i njegova supruga čekaju drugo dete. Levi je negirao optužbe, ali mu je malo ko verovao.

Žaklin Brakamontes foto: Profimedia

Osim toga, maloletnica ga je optužila da ju je namamio u hotelsku sobu i primorao na intimni odnos. Optužba je kasnije odbačena. Međutim, Vilijam nikada nije poricao da je spavao sa devojkom o kojoj je reč, ali je tvrdio da ga je lagala o svojim godinama. Brojni skandali i optužbe doveli su do toga da mu sve više ljudi iz filmskog sveta okreće leđa i da niko ne želi negativan publicitet koji sada ide uz njegovo ime.

Iako su na društvenim mrežama u januaru 2022. objavili da se razvode nakon devet godina braka, Vilijam i Elizabet su dali ljubavi drugu šansu krajem iste godine.

"Želimo da vas obavestimo da smo odlučili da prekinemo vezu, ali ćemo nastaviti da budemo divna porodica kakva jesmo i najbolji roditelji našoj deci“, rekao je tada slavni par. Mnogi su odmah podržali Elizabet, koja je Leviju oprostila sva njegova neverstva.

(Kurir.rs/ Wanted/ L. S)

Bonus video:

00:11 Luna Đogani pokazala novi imidž