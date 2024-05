EKSKLUZIVNO ZA KURIR GENERAL DŽONSON O NATO AGRESIJI: To je bila politička odluka! Trudili smo se da civilne žrtve budu minimalne

Oko milion ljudi srpskog porekla živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Neki od njih su postali američki ratni heroji, nosioci Medalje časti, najvećeg američkog vojnog odlikovanja, i Legije za zasluge.

Mnogi američki novinari i književnici pisali su o slavnoj srpskoj vojsci. Gradili su zajedno i svetlu- ratničku, ali i tamnu stranu istorije. Nakon 25 godina sećanja, na NATO bombardovanje suverene evropske zemlje, rane i dalje bole.

U večerašnjem 'Usijanju' analiziraće se rat na Kosovu i Metohiji i zajednička budućnost SAD I Srbije kroz sаrаdnju s NATO-om kroz partnerstvo za mir po pitаnjimа od zаjedničkog interesа.

Specijalni gost koji je diskutovao o ovoj temi bio je Daniel Džonson, general Nacionalne garde Ohaja i Milovan Drecun politički i vojni analitičar.

General je diskutovao da li je, s današnje tačke gledišta, krajem 20. veka trebalo ratno delovati na području jedne evropske zemlje:

- Pre nego što donesemo sud o toj odluci, moram reći da je to politička odluka, ja nisam imao moć donošenja takvih odluka, samo sam dobijao naređenja, samim tim nemam adekvatan odgovor na to pitanje. Tokom tog perioda, bio sam dosta mlađi oficir, potom kapetan, a moja uloga je bila da budem pilot i instruktor. To je bio vitalan avion, koji je bio neophodan u tom sukobu jer je omogućio našoj lovačkoj avijaciji da imaju dalji dolet. U to vreme, obavljao sam obuku i instrukcije kako bi naše posade obavile zadatak.

Drecun je izdao knjigu koja je postala jedna od osnovnih informacija za razne evropske istraživače i analitičare, proveo je ceo rat na području Kosova i Metohije, pa je diskutovao kako je bombardovanje izgledalo tamo:

- Verovatno sam neko ko je kao pojedinac najviše video ono što se desilo na Kosovu i Metohiji. Tada sam bio novinar javnog servisa, pa sam zbog izveštavanja išao svuda gde su se vodile borbe, gde god da je bilo dejstvo NATO avijacije, gde su se naše jedinice branile, razmeštale, manevrisale, uređivale lažne položaje, tako da sam dosta toga video i doživeo, a na sreću i preživeo. U pojedinim situacijama delovalo je da smo bliži smrti nego životu.

Drecun se osvrnuo i na političku prirodu odluke koja je donosena:

- Naravno, gospodin general je vojnik, a od vojnika nikada nećete čuti političke odgovore. Dakle, Srbija tada nije vršila agresiju ni prema kome, nije nikoga napala, Srbija je branila svoj unutrašnji poredak, Ustavno uređenje, borila se protiv terorista, štitila stanovništvo bez obzira na nacionalnost. NATO pakt je izveo zločinačku agresiju na našu zemlju, bez odobrenja SB. Drugačije to ne može da se karakteriše. Jedino SB UN može da naredi upotrebu sile nad nekom zemljom, a drugo bez objave rata, tako da to jesu nesporne činjenice. Kada je u pitanju agresije, bila je prisutna izrazita nepreciznost NATO avijacije, kada su u pitanju udaru na tačkaste ciljeve, poput tenkova, artiljerije, grupacije vojske, a pritom su napravili izuzetno razorno dejstvo po civilnoj infrastrukturi, civilnim ciljevima, što je bilo neprihvatljivo. Sve to što je bombardovano, uključujući bolnice, mostove, vriće, škole, autobuse, vozove... Sve sam to video, to su strašna razaranja, to je najnečasnije u bilo kom ratu, to je bilo ciljano ubijanje civila kako bi se oslabio moral.

Džonson je odgonetnuo da li je bilo selektivnih ciljeva koji su se gađali na prostoru Srbije:

- Čuo sam to što je Drecun rekao, ali se ne bih složio oko toga da su civili bili mete, to nismo radili, trudili smo se da civilne žrtve budu minimalne. Birali smo strateške mete koje su bile odobrene unapred i nismo birali mete koje nisu strateške. U tom smislu jeste tačno da smo gađali mostove i sisteme komunikacije, ali nikada nismo birali vrtiće ili bolnice. Nisam bio deo biranja strateških meta, ali to mogu da budu razne stvari koje se tiču odbrane, ali ne mogu specifično pričati o metama, samo sam znao šta bismo gledali šta bi bilo adekvatno za stratešku štetu.

