KELI BRUK BILA JE NAJLEPŠA NA SVETU, VERENA ZA HOLIVUDSKE FACE I ZGRNULA MILIONE: Sad se drastično ugojila i priznala ZBOG ČEGA!

Glumica i nekadašnja manekenka Keli Bruk zahvaljujući svom telu i neverovatnim oblinama, ova je lepotica na račun dodala 7.000.000 funti i bila u vezama s najzgodnijim muškarcima današnjice, no sve to nije joj donelo sreću.

Slava joj je donela i mnoge loše stvari, pre svega osude javnosti, s kojima se teško nosila.

foto: Profimedia

Danas ona ima 41. godinu i nekoliko kilograma viška koje nosi bez imalo kompleksa i puna samopouzdanja, čime može biti uzor drugim ženama. Danas je, priznaje, srećnija nego ikada, iako nosi, mnogima u svetu šoubiznisa, nepojmljivu veličinu 40, a u pojedinim trenucima čak i 44.

"Kada sam završila snimanje jednog sitkoma u Los Anđelesu, bila sam u top formi, ali pre četiri godine vratila sam se kući i započela život na selu, na svojoj farmi u Kentu. Jednostavno sam prestala da mislim na izgled", priznala je i nastavila:

"Počela sam da kuvam svaki dan ogromne porcije, idem u pabove na večere i jednostavno su se kilogrami zalepili. Nije pomoglo ni to što živim s Italijanom, kojem je hrana religija."

foto: Profimedia

Iako je s vremenom počela da pazi na ishranu i izgubila 10 kilograma, pandemija joj je vratila težinu. Kako je rekla, s kilogramima joj rastu i grudi, no to je ne čini srećnom, iako je upravo zahvaljujući svom dekolteu i bujnim oblinama osvojila modni svet.

Keli je danas napokon pronašla sreću u sedam godina mlađem Italijanu, manekenku i umetniku Džeremiju Parisu, s kojim je već šest godina u vezi.

Njen prvi verenik bio je akcioni "heroj" Džejson Statam, s kojim je provela sedam godina u Holivudu i koji u to doba nije imao prebijenog novčića. Nakon njega prebacila se na Bilija Zejna.

foto: Profimedia

Turbulentnu vezu potom je imala i s ragibistom, pa njegovim prijateljem. Zadnji verenik bio joj je bivši kraljevski marinac Dejvid Mekintoš i zaprosio ju je nakon samo 11 nedelja veze, no tri meseca kasnije sve su otkazali.

"Shvatila sam da se zaljubljujem u muškarce s kojima ne mogu zamisliti budućnost ni brak. Možda smo imali dobar s*ks, možda je razlog bilo to što su živeli u drugoj zemlji, no niti jednog od njih nisam želela za oca svoje dece. Davali su mi ono što sam htela u tom trenutku i to je okej za mladu ženu", rekla je ona i dodala:

"Znam da je teže imati decu u mojim godinama, svesna sam toga, no isto tako u redu je priznati ako nešto ne želiš. Zapravo nikada nisam htela decu. Nisam htela da se udam. Sve je to u redu priznati."

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/Tportal