SPAVALA JE NA KREVETU SA BUVAMA, DVE BIVŠE JOJ POGINULE, A OČUH NAPASTVOVAO: Bila je na vrhu, a onda je usledio STRMOGLAV PAD

Vraća se na javnu scenu, dve godine nakon što je ukinuta njen čuvena emisija. Voditeljka Elen Dedženeris je pokrenula Ellen's Last Stand... Up Tour, novi komičarski šou koji bi trebalo da se pojavi na Netfliksu. "Nije me bilo briga šta drugi ljudi misle o meni, i shvatila sam... rekla sam to na vrhuncu svoje popularnosti", time je započela svoj novi projekat.

Elen Dedženeris imala je nekoliko teških godina, bivši članovi njenog tima optužili su je za "toksično radno okruženje" tokom snimanja "Elen Dedženeris šoua". Troje producenata je otpušteno zbog optužbi za nedolično ponašanje i seksualno uznemiravanje, a ona se javno izvinila, a onda je 2021. najavila da se emisija zavrašava, posle 19 sezona.

Elen se rodila 26. januara 1958. godine u Meteriju, u predgrađu Nju Orleansa u državi Luizijana. Odrasla je uz starijeg brata, a imala je samo 13 godina kada su joj se roditelji razveli. Bilo joj je da teško da gleda majku koja pati zbog raspada braka koji je trajao 20 godina. Kako bi je utešila, zasmejavala ju je. Humor je koristila u teškim momentima, a kasnije i "kao lek" dok se borila sa maničnom depresijom.

Majka joj se ponovo udala, a dok se u bolnici borila sa tumorom dojke, očuh ju je seksualno napastvovao Elen. O tome je mnogo godina kasnije pričala za magazin "Allure" i počela borbu protiv seksualnog zlostavljanja žena. Pre nego što je postala komičarka, radila je kao sobarica, hostesa, konobarica. I u ranim dvadestim doživela da joj devojka pogine u saobraćajnoj nesreći.

– Tada se nisam bavila komedijom, mislim da sam konobarisala negde. Kad je ona poginula, morala sam da se preselim u lošiji stan. Spavala sam u nekom podrumu na madracu koji je bio pun buva. Pitala sam se zašto više nema te predivne 21-godišnjakinje, a buve su tu. Pomislila sam da bi bilo izvrsno kad bismo mogli nazvati Boga i pitati ga takve stvari i zaista dobiti odgovor, rekla je Elen koja je zatim ulogu u NBC komediji "Mr Bill", a po nagovoru prijatelja postala je stend ap komičarka.

U komediji je briljirala pa je na dodeli "American Comedy" nagrada 1991. proglašena najboljom stand ap komičarkom. A onda je pokrenula sopstevnu seriju "Friends of Mine". Kada je njen lik prikazan kao osoba homoseksualne orijentacije, u epizodi "The Puppy", Elen se upisala u istoriju televizije. Iste godine je u magazinu "Tajm" priznala da je lezbijka. Majka ju je podržala, mnogi su je osuđivali. U to vreme je bila veoma popularna glumica, ali se njeno priznanje odrazilo na status u Holivudu. Ipak, samo privremeno.

Na ljubavnom polju izdvajala se u to vreme ljubav sa En Heš. Elen je izjavila da ju je glumica iskoristila da bi se proslavila. En Heš je umrla 2022. ankon što je u nesreći u Kaliforniji zadobila teške opekotine, preminula je u 53. godini, piše "Miror".

"Ovo je tužan dan. Šaljem svu svoju ljubav deci, porodici i prijateljima En", napisala je Elen Dedženeris koja se sa glumicom zabavljala od 1997. do 2000. godine.

Elen je zatim srela Poršu di Rosi sa kojom je godinama u braku. Bilo je glasina da će se razvesti, ali je njihova ljubav jača nego ranije. Elen je 2001. pokrenula "Elen šou" koji je bio drugačiji od svega prikazanog na televiziji. U njemu je dočekivala poznate i uticajne goste i prikazivala zvezde onakvim kakvim ih ni na jednom mestu ne možemo videti. Njeni gosti su i "obični" ljudi čije sudbine su promenjene nabolje.

Rado viđen bila je gost je i Sofija Vergara u koju je Elen "potajno zaljubljena". Bliska je prijateljica sa Mišel i Barakom Obamom, i veliki protivnik Donalda Trampa. Prijateljica je i sa Oprom Vinfri.

