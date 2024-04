SRBIJA POREMETILA PLANOVE SVETSKIH MOĆNIKA! Gorak ukus u ustima Sarajeva zbog odlaganja sednice UN o rezoluciji o Srebrenici

Foto: Printscreen/Video Plus

Rezolucija o genocidu o Srebrenici ušla je u Ujedinjene nacije, ali se ispostavilo da situacija povodom njenog usvajanja nije onakva kakvom su se nadali sponzori ovog dokumenta. Glasanje o rezoluciji, o kojoj je Generalna skupština UN trebalo da se izjasni 2. maja, odloženo je i još nije poznati kada će se naći na dnevnom redu ovog tela svetske organizacije. Ovo je potvrda da je srpska diplomatija uspela da pomrsi konce zapadnim silama u njihovoj nameri da glatko završe posao sa rezolucijom, ocenjuju sagovornici Kurira.

Predah ili spas

Bivši diplomata Vladislav Jovanović kaže za Kurir da je ovo očigledna kupovina vremena zapadnih sila za predah ili spas.

- Ovo je poluneuspeh Zapada. Može da bude predah da bi to proučili, pa se ponovo javili, a može da bude i spas, odnosno odlaganje bez roka, dok ne bude preteknut drugim događajima koji će provući pažnju. U svakom slučaju, ovo je sigurno rezultat procene Zapada da im stvari baš ne izgledaju tako izgledne kao što su mislili na početku euforičnog najavljivanja da će to glatko proći kod većine. Postoje verovatno neka pomeranja u raspoloženju dobrog dela država na koje su oni računali. To je verovatno i posledica naših aktivnosti koje su podstakle razmišljanje određenih zemalja o celom tom problemu kao kompleksnom. Verujem i da je taj nevidljivi, ali nepotcenjivi uticaj Kine i Rusije na mnoge od tih zemalja takođe proizveo neko njihovo komešanje, što je bilo opomena da se ne zatrčava - smatra Jovanović.

On naglašava da će sudbina rezolucije isključivo zavisiti od procene zapadnih zemalja.

- Ako su procene, koje su već sada pomalo upozoravajuće, inače ne bi odlagali rezoluciju, takve da bi dalji tok vremena mogao smanjiti izglede na njihov uspeh, onda bi oni mogli da to puste bez određivanja roka, polako da to nestaje sa scene. Međutim, i dalje će veoma budno da prate kakva je situacija na terenu. S druge strane, naša upozoravanja će kod jednog broja zemalja ne samo da održe sadašnje sumnje, nego će možda i da se povećaju prema namerama Zapada - kaže Jovanović.

Gorak ukus

Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije upozorava za Kurir da još ništa nije gotovo, ali i naglašava da je Srbija, ma šta da se desi na Ist Riveru, pokazala snagu da poremeti planove svetskih moćnika.

- Odlaganje je znak da je srpska diplomatija već na dobrom putu da se izbori za zaštitu naših državnih i nacionalnih interesa u Njujorku. O tome najbolje svedoči gorak ukus u ustima političkog Sarajeva, koje već sada negoduje što sednica Generalne skupštine UN neće biti održana 2. maja. U toku su veliki pritisci i na Srbiju i na male zemlje koje žele da glasaju u korist naše zemlje. U toj brutalnoj kampanji prednjači Nemačka, ali ništa još nije gotovo. Šta god da se desi, Srbija će još jednom pokazati da je u stanju da poremeti planove svetskih moćnika, ali i da je jedna od retkih istinski slobodnih zemalja sveta - ocenjuje Petrović.

Kontroverze oko rezolucije Juri se prosta većina Nacrt rezolucije "Međunarodni dan sećanja i obeležavanja genocida u Srebrenici" predložile su Nemačka i Ruanda. Uvod u donošenje rezolucije je već napravljen pošto je u UN 19. aprila održana rasprava sa predstavnicima dela BiH, a u sedištu svetske organizacije se održavaju i neformalne konsultacije. Srbija je upozoravala i da je odluka BiH nelegalna jer je prošla bez konsultacija ili odlučivanja Republike Srpske. Sledeći korak bi trebalo da bude glasanje u Generalnoj skupštini UN, ali je ono odloženo bez preciziranja o novom datumu. Kako u Generalnoj skupštini ne postoji pravo veta, ovaj dokument može biti usvojen prostom većinom. Da bi kasnije prošla i u Savetu bezbednosti, rezolucija mora da dobije dvotrećinsku podršku.