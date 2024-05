PITALI SMO SE ŠTA ĆEMO I KAKO ĆEMO: Ivana Dudić otvoreno o EKSPLICITNIM SCENAMA "Bio je stidljiv i povučen, ali nam je bilo lepo"

Ivana Dudić je prvu veliku profesionalnu ulogu dobila je u seriji "Urgentni centar" za koju kaže da joj je bila traumatična.

- Ulogu u "Urgentnom centru" pamtiću po tome jer sam u istom kadru igrala sa velikim glumačkim imenima poput Danice Maksimović i Katarine Radivojević. Ta uloga je bila traumatična za mene jer je bila prava dramska, a ja sam u to vreme bila još uvek student na Fakultetu dramskih umetnosti - prisetila se Ivana za Informer.

Ivana se dotakla i teme intimnih scena koje su sastavni deo glumačkog posla.

Jedna od takvih bila je tokom snimanja serije "Senke nad Balkanom" koju je snimala sa kolegom Gordanom Kičićem.

- Mogu da otkrijem da je Kičić dosta stidljiv i povučen. Kada smo snimali te eksplicitne scene oboje smo se pitali kao ćemo i šta ćemo, ali bilo nam je lepo. Režiser Dragan Bjelogrlić nas je vodio kroz sve to i to je za mene je bilo čarobno iskustvo snimiti jednu tako veliku i lepu seriju. Trudim se da takvim scenama pristupim veoma profesionalno bez mnogo filozofije. Pre toga sam se za potrebe uloge Sofije Bauman u "Crvenom mesecu" dibidus obnažila. Kada su takve scene opravdane i ako to nije samo skidanje i obnaživanje glumice radi neke intrigantnosti ja sam za to - proznaje glumica.

