"LEŽALI SMO PET SATI NEPOMIČNI": Ivana Dudić krila da je doživela saobraćajnu nesreću, pa sad otkrila JEZIVE DETALJE (FOTO)

Glumica Ivana Dudić progovorila je o saobraćajnoj nesreći koju je doživela sa partnerom.

Naime, Ivana je najpre krila šta im se dogodilo, a sada je javno prvi put pričala o stresu koji je doživela, pa otkrila jezive detalje.

- Ja nikada nisam pričala o tome, dva meseca sam uspešno krila to. Jer kada doživiš saobraćajnu nesreću i kada partner u tom trenutku ostane nepokretan to ne treba da se priča i sva pažnja treba da bude usmerena na njegovo ozdravljenje. Ja prvih mesec dana nisam mogla glumački da se sastavim, ja sam tu bila kao mama, samo da on bude dobro i da budem tu za njega u svakom trenutku i da odradim pošteno svoj posao. Misli su mi bile usresređene na to kako će uspeti sledeća operacija, samo je bilo da svi preživimo te trenutke.

- U tim situacijama se ponašaš kao lud čovek. To su najduži dan i noć koje sam ja doživela sigurno. To se dogodilo, a mi smo pet, šest sati čekali pomoć nepomični, jer je nedostupno bilo mesto. Bili smo na nezgodnom mestu i nije moglo da se dođe do nas. Sve je moralo pešaka, trebalo je mnogo vremena, nije moglo na točkovima da se dođe do nas - ispičala je Ivana Dudić.

