"MUVALA SAM MLAĐEG KOLEGU" Ivana Dudić javno otkrila koji glumac joj se sviđa, a evo kako je pokušala da ga osvoji (FOTO)

Glumica Ivana Dudić jedna je od najatraktivnijih žena na domaćoj javnoj sceni. Osim glumačkim talentom, veliku pažnju javnosti privlači svojom lepotom i modnim stilom.

Ipak, Ivana Dudić o ljubavi gotovo nikada ne govori,te je iznenadila kada je u jednom podkastu priznala da joj se dopada kolega Luka Grbić, pa je otkrila način na koji ga je muvala.

- Znaš ko mi se sviđa, on je presladak, to uvek govorim. Luka Grbić. Znaš kako sam mu se udvarala, pošto je on baš mlađi od mene? Pitala sam ga da li hoće da ga vodim u Mek - kroz osmeh je glumica otkrila.

Inače, Ivana Dudić nedavno je govorila o snimanju eksplicitnih scena, pa objasnila kako to sve izgleda.

- Nije to da vas stave u sobu, upale kamere i vi kao radite šta hoćete. Ne, to se tako ne radi. To je nas četvoro i jako je neprijatno. Tu je snimatelj sa kamerom ispred nas, reditelj iza njega i garderoberka koja čeka da nas zamota jer je napolju minus. Samo tu čuješ reditelja 'hajde uhvati ga', 'ajde, povuci je' i tako dalje. Jako neprijatno, nije sve tako strasno kako je zapravo, već je sve veoma dobro izmontirano .

