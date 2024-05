BORISA ZADESILA NEPRIJATNA SITUACIJA U AVIONU DOK JE SPAVAO: Leteo sam 1.000 puta, ovo u životu nisam doživeo (VIDEO)

Boris je leteo na relaciji Beograd - Istanbul - Hong Kong, a tokom leta iz Istanbula, u avionu mu se dogodila veoma neprijatna situacija.

Kako je ispričao, dok je spavao, iz novčanika su mu ukrali 300 evra.

"Ne mogu da verujem šta mi se dogodilo. Prošli smo kontrolu, uzeo sam prtljag, krenuo sam da zamenim novac, kad meni u novčaniku nema para. Ukrali mi 300 evra dok sam spavao u avionu! Torba je bila gore, leteo sam 1.000 puta, ovo u životu nisam video, da dok spavate neko vam otvori torbu i uzme novčanik. Da sam se probudio ubio bih ga, ne znam šta da kazem", rekao je on u video snimku koji je objavio na društvenoj mreži Tiktok.

Borisa inače prati veliki broj ljudi na društvenim mrežama, a poznat je kao "lutajući putnik". U opisu video snimka detaljnije je objasnio šta se dogodilo.

"Do Hong Konga sam stigao tako što sam leteo na relaciji Beograd - Istanbul - Hong Kong sa Turkish Airlines. Let iz Istanbula je trajao nešto više od 11h i za to vreme su me opljačkali. Kada sam sleteo i krenuo da zamenim novac, primetio sam da mi je prazan novčanik (ostavili su 2.100 dinara). Iskren da budem, zaista sam šokiran da se to dogodilo u avionu dok sam spavao. Neko je morao da pored mene otvori onaj gornji deo aviona, izvuče moju torbu, izvadi prsluk, pomeri dve pregrade i iz novčanika mi uzme 300 evra. Sreća u nesreći da sam poneo samo toliko jer se u Kini sve plaća preko aplikacije, ali opet sam bio izuzetno nervozan da se to radi… Tako da kada letite na dugim destinacijama, čuvajte striktno kod vas sve, jer vidite šta ljudi rade", upozorio je on.

"Da kažeš hvala što još imas mobilni i pasoš", "Pare, novčanici, nikad van vašeg vidika", "Prisustvovala sam tome na letu, hvala Bogu posada je reagovala, a čovek je uhapšen pri sletanju u Beograd", neki su od komentara.

U jednom je jedna korisnica mreže podelila i svoje iskustvo i to je zadesilo na kraćoj lokaciji.

"I na kraćim relacija. Lično iskustvo. I pare i telefon. Najtužnije je što je let bio relacija Cirih-Beograd i što su u avionu 90 odsto ex Jugosloveni", napisala je ona.