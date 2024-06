METEOROLOG NEDELJKO TODOROVIĆ OTKRIO KAKVO NAS LETO ČEKA! Njegova prognoza iznenadiće mnoge, ovo je rekao za SUPERĆELIJSKE OLUJE

Saoštenje koje je u toku nedelje izdao Republički hidrometeorološki zavod Srbije obistinilo se u večernjim časovima, kada je Srbiju pogodilo jako nevreme, praćeno gradom i grmljavinom.

Izdato je narandžasto upozorenje na grmljavinske nepogode sa pljuskovima u poslepodnevnim i večernjim časovima, za područje Rasinskog, Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga kao i crveni meteoalarm za jučerašnji dan za Pomoravski, Podunavski, Braničevski, Borski i Zaječarski upravni okrug, dok se u svim ostalim upravnim okruzima predviđa narandžasti meteoalarm, stoji u saopštenju MUP-a. U glavnom gradu, kiša se preksinoć u jednom trenutku pretvorila u grad.

Novinarka Kurir televizije Teodora Borozan uključila se u emisiju Puls Srbije i izvestila o posledicama nedeljnog nevremena.

foto: Kurir televizija

- U Kaluđerici je posebno kiša nanela veliku štetu, tako da je pojedino drveće popadalo na automobile, krovovi kuća su takođe oštećeni, a postoje i rupe u kojima je voda došla do samog vrha pa je došlo i do izlivanja. Moram da napomenem da Kaluđerica nije jedino naselje koje je pogođeno jakim nevremenom koje je sinoć bilo. I na Autokomandi je zaista bila strašna situacija, saobraćaj je čak i stao, u Bulevaru oslobođenja je takođe drveće palo i obustavilo ceo saobraćaj. U ovom trenutku kiša i dalje pada, a ono što moram da napomenem je da nas i večeras čeka jako nevreme. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su i saopštenje izdali da svi štabovi za vanredne situacije budu u pripravnosti ukoliko kiša donese nove štete - izvestila je Teodora Borozan.

01:10 TEŠKE POSLEDICE NEVREMENA U BEOGRADU! RHMZ izdao upozorenje i za naredni period

Voditeljka emisije potom je u program uključila i meteorologa Nedeljka Todorovića.

- Već u petak temeratura dostiže u većini mesta vrednost od 30°C, a subota i nedelja biće najtopliji dani u narednom periodu. Verovatno će biti između 30°C i 34°C. Uz napomenu da će od ponedeljka 10. juna, eventualno utorka 11. opet doći do promene vremena u smislu i osveženja, naoblačenja, kiše, pljuskova, grmljavina i normalno ponegde nepogoda sa obilnim pljuskovima - započeo je Todorović.

foto: Kurir televizija

Govorio je i o prosečnim temperaturnim vrednostima za jun, kada je u pitanju naše područje.

- Ja mogu da kažem prosek, ali on je uopšte nije bitan za građane. Na početku juna meseca maksimalne temperature su oko 25°C, 26°C, a krajem meseca, pošto otopljava kako odmiče leto, dostiže neku vrednost oko 27°C. Normalno, u julu je još porast za stepen-dva. U svakom slučaju, biće dana kad su sunčani, suvi dani, tako da kažem, naiđe nalet toplijeg vazduha, te vrednosti će biti i preko 30°C. Ali zato kad dođe zahlađenje, bolje rečeno osveženje, dođe na vrednosti ispod 30°C.

Voditeljku je zanimala i dugoročna prognoza do kraja leta.

- Pa dobro, to su nepouzdane prognoze. Ja bih to rekao uobičajno leto. Znači, leto je toplo kod nas, nema nekakve tu mudrosti da sad pametujemo. Pitanje je samo koliko će biti broj dana na onim ekstremno visokim temperaturama, mislim na one vrednosti 35 i više. Jel' ove 30, 32, 34, to su uobičajne temperature za leto. Biće normalno i osveženja. Biće, opet kažem, i usred leta i u svim mesecima, do kraja leta, biće lokalne pojave kiše, pljuskova, nepogoda. Jer je to upravo karakteristika našeg vremena, naše klime. Kako odmiče sad jun mesec, prorediće se broj dana sa kišom, biće više sunčanih dana, ali zato nepogode koje se javljaju, biće žešće kako idemo ka sredini leta. U tom smislu ja ne očekujem neko žarko leto, pretarano toplo, kao što su možda bila prethodna dva, tri.

04:48 METEOROLOG NEDELJKO TODOROVIĆ OTKRIO KAKVO NAS LETO ČEKA! Njegova prognoza iznenadiće mnoge, ovo je rekao za SUPERĆELIJSKE OLUJE

Na kraju je govorio i o mogućnosti pojave superćelijskih oluja.

- To je priča strogo stručna. Ne treba obraćati pažnju na taj termin. To su letnje nepogode koje su samo jako izdržene, lokalnog su karaktera i malih dimenzija. U Srbiji se javljaju nekoliko puta godišnje. Neki put, kao prošle godine, bilo ih je sedam. Neki put ih nema uopšte, tako da je to vrlo, vrlo retka pojava. Prosto je nemoguće i prognozirati za unapred, ne samo za nekoliko meseci, nego i za sutra.

