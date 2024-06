KAO BEBA OSTAVLJENA U PODRUMU U GNJILANU, SAD ŽIVI U SAN DIJEGU Filmska priča lepe Elizabete: Želi da usvoji dete iz Zvečanske

Elizabeta Ždralo iz dalekog San Dijega dokaz je da život piše romane. Pre više od 30 godina, kao tek rođena beba, ova sada prelepa devojka ležala je u podrumu jedne kuće u Gnjilanu. Njen plač tog hladnog martovskog dana zaparao je uši prolaznicima koji su je utoplili, nahranili i odneli u bolnicu kako bi tamo dočekala novu porodicu. Porodicu koja je želi u svom životu.

Teško detinjstvo Elizabetu je učinilo još jačom. Danas je nasmejana, uspešna žena i medicinska sestra koja s ponosom priča o teškom detinjstvu. Majka ju je ostavila na rođenju u podrumu, pronašli su je slučajni prolaznici, a onda je prebačena u Zvečansku, gde je ostala sve dok nije došla porodica koja želi da je usvoji.

Ipak, ta porodica stigla je i brže nego što se nadala. Rade i Radmila Kasić nisu mogli da imaju svoju decu, a čim su ugledali malenu devojčicu znali su da će svu svoju ljubav pokloniti njoj.

Ime dobila po princezi Karađorđević

"Moji roditelji su se upoznali u Čikagu. Tata je bio fudbaler iz Dalmacije, a majka iz Leskovca. Njih dvoje nisu mogli da imaju svoju decu, pa su pronašli mene. Zanimljivo je to da su dobili dozvolu da me usvoje baš na dan kada sam rođena. Majka je tada razgovarala sa princezom Elizabetom Karađorđević, koju u Srbiji znaju kao Jelisavetu, i ona im je mnogo pomogla da me usvoje, a po njoj sam i dobila ime. Pre toga, imala sam samo prezime Subotić koje sam dobila u bolnici, jer sam pronađena u subotu - počinje svoju filmsku priču lepa devojka iz San Dijega.

Elizabeta nije ni sanjala da će sa svega nekoliko meseci postati lice sa TV ekrana. Čim je proces usvajanja završen, Rade i Radmila odveli su je u San Dijego, u novi dom. Ipak, cela dijaspora čula je za priču promrzle bebe sa KiM, te su aerodrom preplavile kamere i novinarske ekipe.

Biološke roditelje nije našla, ali je upoznala devojku sa istom životnom pričom

Iako nikada nije upoznala svoje biološke roditelje, kako je odrastala, u Elizabeti je rasla i želja da sazna zbog čega je majka morala da ode. Da dobije delić slagalice koji nedostaje. Nažalost, potraga je svaki put bila neuspešna, ali je Elizabeta našla prijateljicu koja je prošla kroz vrlo sličnu situaciju.

- Tražila sam ih svuda, najviše po Fejsbuku, ipak, bilo je neuspešno. Međutim, našla sam Milicu Mršulju sa kojom sam počela da se dopisujem. Ispostavilo se da smo obe rođene i ostavljene od strane bioloških roditelja u istom gradu, u Gnjilanu. Nakon toga smo se i lično upoznale u Beogradu, a ostalo je istorija - kaže Elizabeta Ždralo kroz osmeh.

Želi da usvoji bebu iz Zvečanske

Ipak, Elizabeta nikada nije zaboravila mesto u kom su joj pružili topao dom onda kada to niko nije učinio. Nekoliko puta odnosila je humanitarnu pomoć Zvečanskoj, a kaže i da ona i njen suprug žele da usvoje bebu baš odatle.

- Želim tako da uzvratim za ono što je meni pruženo kad sam bila mala, jer bez tih ljudi ne bih imala život koji sada imam - ponavlja ona.

Ipak, Elizabeta nikada do sada nije uspela da upozna svoj rodni grad. Ove godine, ponovo se vratila u Srbiju, te će možda sada imati priliku da obiđe mesto odakle potiče.

