"ORGANIZATORE TREBA DA BUDE SRAMOTA" Nikola Pilić za Kurir posle spektakularnog preokreta Novaka - ovo je poručio čelnicima RG!

Novak Đoković napravio je neverovatan preokret u osmini finala Rolan Garosa, jer je u još jednom epskom meču savladao Argentinca Serundola posle pet setova borbe. Taj podvig još više dobija na značaju, jer je pored protivnika imao i velikih problema sa povredom kolena zbog koje je bio na ivici ambisa i toga da preda meč.

Ipak, Nole se po ko zna koji put u karijeri podigao kao feniks iz pepela i zakazao duel sa Kasperom Rudom u červrtfinalu drugog po redu Grend Slema u sezonu. Ipak, ono što najviše brine sve navijače srpskog tenisera jeste stepen povrede Đokovića i da li će biti u mogućnosti da izađe na megdan Norvežaninu u Parizu.

foto: EPA/MOHAMMED BADRA

U analizi meča, ali i pre svega stanja u kome se nalazi najbolji teniser sveta pozvali smo Novakovog bivšeg trenera Nikolu Pilića da nam kaže da li možemo Đokovića videti na terenu u sledećem meču.

- To što je on uradio je neverovatno, mislio sam da će predati i da neće moći da izdrži. Ipak, dobio je četvrti set i to je bila prelomna tačka. Dobio je meč koji bi retko koji sportista na svetu uspeo - počeo je bivši Novakov trener.

Dotakao se i organizacije za koju kaže da nije na zadovoljavajućen nivou.

- Mislim da organizatore treba da bude sramota. Da najboljeg i najtrofejnijeg tenisera stave da igra u 11 uveče, pa onda u toku dana sledeći meč posle četiri i po sata igre. Novak zaslužuje mnogo bolji tretman - jasan je Pilić.

foto: Starsport

Svi navijači našeg tenisera se pitaju kakav je stepen povrede i da li će biti u stanju da igara sledeći meč. Ako pitate Pilića odgovor je vrlo jednostavan.

- Po mom mišljenju i na osnovu mog iskustva, sa takvom povredom kolena teško da će moći da igra sa tako ozbiljnim igračem, jer to su poeni gde ima po 15-20 promena pravaca. Mislim da je dovoljno pametan da ne izađe - istakao je bivši teniser.

Bliže se Olimpijske igre, a samim tim i ona najsitnija povreda pokrene sumnju da Nole neće moći da nastupi na najvećoj svetskoj smotri. Nekadašnji teniser smatra da do tada ima dosta vremena. - Mislim da prvo treba da sačekamo da vidimo kakvo je njegovo stanje, ali znajući njega znam da će sve uraditi da bude spreman za Olimpijske igre - rekao je Pilić.

BONUS VIDEO:

00:15 Novak trening Monte Karlo