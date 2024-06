OVI RADNICI TOKOM LETA ZA DAN ZARADE DO 6.000 DINARA: Zagarantovan obrok, prevoz i smeštaj, a nema ko da radi

Dnevnica sezonskih povrtara i berača voća ovog leta ide i do 6.000 dinara plus iće, piće, prevoz ili smeštaj ukoliko je radniku potreban!

Početak leta donosi mnoge oglase za sezonske poslove, naročito u voćarstvu, gde se traže berači trešanja, višanja, malina, kupina, jabuka, šljiva, a na jesen i grožđa. Zarada radnika zavisi od dogovora s gazdom. Većina njih naplaćuje dnevnicu, ali ima i onih koji rade po satu ili učinku. Uz novac se podrazumeva da gazda obezbedi i obrok. Iako zarada sezoncima skače iz godine u godinu, sve je manje onih koji bi da rade ove poslove.

foto: Shutterstock

Nema ko da radi

Poljoprivrednik Apostol Apostolović iz okoline Trstenika kaže za Kurir da je svake godine kod sezonskih poslova veliki problem to što nema ko da radi.

- Selo se polako gasi, Srbija ima lepu zemlju na kojoj se sve rađa, ali nema ko da radi. I kada se uradi i dođe sezona branja, nema ko da obere plodove, jer radnika nema. Mladi su iz sela otišli, a oni obično rade sezonske poslove kako bi zaradili džeparac. Sad ih ima sve manje, umesto njih penzioneri koji imaju preko 70 godina rade sve te poslove kako bi zaradili još koji dinar. Dolaze čak i iz gradova jer im se isplati. Dnevnica za sadnju paprike, celera, obrađivanje plastenika, branje borovnica, višanja i ovo malo malina što je ostalo je 6.000 dinara. Uz to radnik dobija dva obroka i piće da se osveži. Radi se od sedam do pet. Sve zavisi od dogovora, a ukoliko se plaća po satu, cena je 250 dinara, što nije mnogo - kaže Apostolović.

foto: Privatna Arhiva

Da zarada opet dosta zavisi i od kraja u kome radite, potvrđuje za Kurir Svetlana Kostić iz okoline Leskovca, koja se svake godine prijavljuje za razne sezonske poslove - branje jagoda, malina, višanja i drugog voća.

Branje najteže

- Satnica u našim krajevima je 450 dinara. Za deset sati možemo da zaradimo oko 4.500, nekad to bude i do 5.000 dinara. Obavezan je obrok i pauza od pola sata za ručak, nekad kafu i predah. Međutim, nekim poslodavcima je i taj iznos previsok iako nema ko da radi, te se često bune. Neki traže i da plate po kilogramu. Na primer, ako beremo višnje, plaćaju od 80 do 100 dinara po kilogramu, pa koliko nabereš, toliko zaradiš. Isto važi i za maline. Nisu svi berači iskusni i ne naberu svi istu količinu za deset sati, te se pojedincima više isplati da plate tako. Svako gleda da zaradi više - objasnila je Kostićeva.

foto: RINA

Jelena Jevtović iz Unije poslodavaca Srbije kaže za Kurir da je branje voća u sezoni najisplativiji, ali ujedno i najteži posao.

- Dnevnice za branje malina se kreću od 4.000 do 6.000 dinara plus smeštaj i hrana. To je posao koji se radi od osam do deset sati i, iako postoje pauze kada berači ne beru po najvećem suncu u podne, to jeste naporno. Na drugom mestu među tim isplativijim sezonskim poslovima kod nas je svakako ugostiteljstvo, kada je tokom leta povećan broj turista, a naši odlaze na primorje ili na brod, i građevina, gde je zarada radnika od minimalnih 40 evra pa do 60 evra.