DANICA (18): LEKAR ME JE UNIŠTIO! Otac Siniša: Ćerka mi jedva ostala živa, a doktor mi bez pardona isporučio račun od 2 miliona!

Fotografija rasečene, trule noge od kuka do ispod kolena, mišići koji zjape, gnoj i sukrvica - proganja. Non-stop mi je pred očima. Toliko je jeziva da je ne smemo ni objaviti. To je noga Danice Ružić (18), devojke koja je bila zdrava i prava, ponos nacije, najbolja mlada odbojkašica Evrope. A danas je osoba sa invaliditetom, koja je, kako ističe, jedva živa glavu izvukla i nogu sačuvala nakon operacije izvedene privatno kod prof. dr Dušana Marića u Novom Sadu. Daničin otac Siniša Ružić navodi da su protiv dr Marića podneli krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu za nesavesno lečenje, kao i da im je on nakon svega, bez pardona, isporučio i naplatio račun od 2.333.525 dinara.

foto: Privatna Arhiva

- Ne samo da više neću moći da se bavim odbojkom, koja je bila moje životno opredeljenje, već neću moći da se bavim ikakvim sportom, niti ću ikada imati potpuno normalan život. Predstoje mi godine rehabilitacije i suočavanja s tragičnom situacijom, u kojoj nezavisno od toga šta budem činila, ništa neće biti kako sam želela. Zvanično sam najbolji libero Evrope u svojoj konkurenciji, a sada dan kad sam proglašena te 2022. izgleda kao bajka iz davne prošlosti - kaže tek jedva punoletna Danica.

Devojčica iz Dublja kod Šapca sanjala je san igrajući odbojku dok lane nije povredila desno koleno, kada je i otišla, kako su mislili, na rutinsku operaciju.

Vreme sreće foto: Privatna Arhiva

- Nismo hteli da mučimo dete po državnim čekaonicama i redovima, pa smo 5. oktobra po preporuci otišli kod dr Dušana Marića na pregled u privatnu polikliniku "OrtoMD" u Novom Sadu. Nakon urađene magnetne rezonance dr Marić nam saopštava da je meniskus pukao i da mora operacija, koju on izvodi u drugoj privatnoj klinici jer su, kako nam je rekao, njegovu operacionu salu renovirali - kaže za Kurir Siniša Ružić, te dodaje da je Danica otpuštena istog dana kad i operisana.

1 / 4 Foto: Privatna Arhiva

Ali peti dan dobija temperaturu, te sutradan idu opet u privatnu bolnicu, gde joj punktiraju koleno i šalju je kući. Trećeg dana, nastavlja dalje, dolazi nalaz - rana inficirana, zlatni stafilokok, te ostaje u toj privatnoj bolnici.

- Nakon nekoliko dana napravili su joj niz nogu rez 30 cm, a potom su joj sekli mišić po mišić, od prednje lože, kvadricepsa, kako bi sprečili širenje infekcije koja je otišla u sepsu, pa nam 31. oktobra saopštavaju da je u teškom stanju i da mora hitno na VMA, gde je sutradan primljena - kazuje Ružić i pokazuje otpusnu listu iz Novog Sada, na kojoj piše i da je pacijentkinja na otpustu teškog opšteg stanja, da koristi kiseonik preko maske, ima obostrani pleuralni izliv na plućima...

Roditelji Milena i Siniša Ružić foto: Privatna Arhiva

Na VMA je primljena kod prof. dr Nenada Stepića na Kliniku za plastičnu hirurgiju, odsek za septične opekotine. U otpusnoj listi sa VMA, izdatoj 29. decembra 2023, nakon skoro dva meseca besomučne borbe za život ovog deteta u jedinici intenzivne nege, piše da su se na prijemu kroz rezove na nozi ukazivali nekrotični iliti mrtvi/truli mišići, fascije (opne koje ih obavijaju) i masno tkivo, a da se iz rana cedio sukrvično-gnojni sadržaj.

DA NIKO NE DOŽIVI ISTO Danica ističe da je nezamislivo ono što su u njenom slučaju "uradili lekari, pre svega dr Dušan Marić iz Novog Sada i njegova poliklinika 'OrtoMD'". - Zbog toga smo porodica i ja odlučili da učinimo svaki dodatni napor i pokušamo da dođemo makar do minimuma pravde u svakom postupku koji je moguće pokrenuti. Da sprečimo i da se nešto slično loše desi mojim drugaricama i drugim igračicama, koje će sa uspehom nastaviti da se bave za mene najlepšim sportom na svetu - ističe Danica.

- Neizmerno smo zahvalni prof. Stepiću i VMA jer nam je vratio dete iz mrtvih, i još joj sačuvao nogu, koja je izgledala beznadežno, očekivali smo amputaciju. Danica je sada na svakodnevnoj rehabilitaciji, koleno ne može da savije, uči da hoda i sedi, pije terapiju za srce zbog izliva koji je imala, a i u teškom je psihičkom stanju, angažovali smo psihologe, treba da se pomiri sa činjenicom da joj je deo života i snova oduzet. Ne znamo da li će ikada moći normalno da hoda - ističe Ružić, pa dodaje:

1 / 4 Foto: Privatna Arhiva

- Na sve to, dr Marić mi 5. januara uredno šalje račune za operaciju, lečenje, sve živo, gde su i kaljače, hirurške maske, svaku sitnicu, koji su ukupno 2.333.525 dinara, a da me i ne pita kako mi je dete. Dolazi na Badnji dan da otvori svoju polikliniku, gde odlazim sa starijom ćerkom i prijateljem kao svedocima da mu isplatim novac. Uzima bez pardona, daje mi priznanicu, a u februaru mi javlja da dođem po fiskalni račun. Nakon svega, podnosimo krivičnu prijavu i veštak nalazi da Danici uopšte nije bio ni pukao meniskus i da operacija nije bila ni potrebna - navodi Siniša.

Prof. dr Dušan Marić nije odgovorio na poziv, poruku, kao ni na pitanja Kurira poslata mejlom do zaključenja ovog teksta.