BUKTE MREŽE ZBOG VELIČINE POLNOG ORGANA BALKANCA! Urolog otkrio šta je ženama NAJBITNIJE - nije TEHNIKA I DUŽINA! Ovako stoje SRBI

Nije zvanična statistika, ali je privukla veliku pažnju. Na Reditu je jedan korisnik objavio mapu Evrope s podacima o prosečnoj dužini penisa po državama, a centimetri su ovoga puta poslužili za nove obračune po nacionalnoj osnovi uz mnogo duhovitih opaski.

Naravno, bilo je i uvredljivih komentara, jer pojedini korisnici ni ovoga puta nisu uspeli da u svojim glavama razdvoje politiku od nečega što može da posluži za dobro zezanje.

Uglavnom, prvo što se uočava na toj karti, a i najzanimljivije je od Vardara pa do Triglava i gore od Đerdapa pa do Jadrana, jeste ko ima najveći ponos među nekadašnjom braćom.

Meri se od pubične kosti

Normalan penis u erekciji oko devet centimetara

Urolog prof. dr Aleksandar Milošević kaže za Kurir da su velike studije i istraživanja koja su rađena u Evropi pokazali da je prosečna dužina penisa evropskih muškaraca u erekciji od 13,5 do 14,2 centimetra.

- Međutim, u Parizu su nedavno prikazani podaci koji pokazuju da najveći penis imaju Francuzi, dok najmanji imaju Amerikanci. Danas se smatra da je normalan penis u erekciji oko devet centimetara, a da se sve ispod toga smatra mikropenisom. Gornja norma je od 16 do 17 cm.

Muški polni organ meri se od pubične kosti do vrha penisa. U mom doktoratu smo imali četrdesetak pacijenata koje smo operisali, a imali su penise od 17 do preko 20 centimetara, pa smo morali da ih smanjimo na normalne mere 13-14 cm da bi imali erekciju. To su normalne vrednosti.