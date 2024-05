Predrag Marković: Cvrčak i zmaj

Svi porede Kinu sa zmajem. Taj zmaj je pre nekoliko decenija poleteo svetom. Ovo je, inače, godina Zmaja. Šta bi Srbija bila u toj priči o životinjama iz kineske mitologije? Po srazmeri i po značenju, Srbija može da bude cvrčak. Svako ko je gledao filmove „Poslednji kineski car“ i „Mulan“, zna da cvrčak, uprkos tome što je malen, ima moćno mitološko značenje. Između raznih drugih uloga, cvrčak brani od zlih duhova. On je simbol istrajnosti i otpornosti, jer iako je tako sitan, ne samo da opstaje, nego podiže i veliku buku. Baš kao i srpski narod.

Iako mnogi pokušavaju da potcene značaj posete predsednika Sija Srbiji, to je skoro nemoguće. Si je najmoćniji državnik na planeti. On ima daleko veći lični uticaj na svoju zemlju i svet od Bajdena. I Putin ima moć u svojoj zemlji, ali Rusija ne može da se meri po svojoj ekonomskoj i opštoj snazi sa Kinom i SAD. Takav moćnik je odabrao da u Beogradu provede skoro isto vreme kao i u Francuskoj. Makron teži da, posle odlaska Angele Merkel, postane najvažniji državnik EU. Dotrčala i Ursula fon der Lajen, predsednica evropske „vlade“. Makron se zahvalio što je Si gucnuo konjak i uzeo dve boce. To bi trebalo da spreči da i konjak postane jedna od žrtava trgovinskog i carinskog rata Kine i Zapada.

Priča o Makronovim molbama da Kinezi ne uvedu visoke carine na konjak pokazuje koliko je ogroman značaj otvaranja Kine za srpske proizvode. Drugo je pitanje to što Srbija proizvodi svega premalo, pogotovo kada je reč o vrhunskoj robi. Tako je i s poljoprivrednim proizvodima, za koje se neosnovano veruje da ih ima mnogo u Srbijici. Ipak, ohrabruje činjenica da Kina može da prihvati sve naše proizvode vrhunskog kvaliteta, a i da to želi da učini.

To su pojedinačne koristi približavanja Srbije i Kine, ali postoji i opšta slika u kojoj Srbija za Kinu ima važno mesto. Jedan detalj na toj slici je zajednička borba protiv zlih duhova globalnih hegemonista. Kineski zmaj zna da je maleni srpski cvrčak u toj borbi na njegovoj strani i uvažava to istorijsko zajedništvo. Tu borbu simbolizuju žrtve iz 1999. godine. Amerika stalno pokušava da zabašuri i taj sramotni rat NATO, a pogotovo glupost epohalnih razmera, bombardovanje kineske ambasade. Još važnija od toga je izjava predsednika Sija da je Kina izabrala Srbiju kao prvu evropsku zemlju sa kojom će graditi zajednicu sa zajedničkom budućnošću. Ako je bombardovanje ambasade bila epohalna glupost, ova izjava je epohalna dobra vest. Ne znamo mnogo slučajeva u kojima se jedna supersila obavezuje na zajednicu i zajedničku budućnost sa jednom majušnom zemljom. Veliki kineski zmaj je obećao malom cvrčku da će ga poneti na svoj let u jedan novi, drugačiji svet. To uvažavanje jedne zemljice dobra je poruka i za sve druge male države koje trpe od bahate i potcenjivačke politike SAD i Zapada uopšte. Mudri kineski državnici su na taj način od posete Srbiji napravili primer kako i takva premoćna sila može da sa punim poštovanjem sarađuje sa mnogo slabijim saveznicima. Time se Kina predstavlja kao velika sila drugačije vrste od zapadnih sila.