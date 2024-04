SARA, NATALIJA I KRISTINA POZLATILE SRBIJU, NA REDU SU MUŠKARCI! Tri srpska boksera u Beogradu se bore za EVROPSKU TITULU!

Devojke od zlata, devojke za ponos! Zlatne rukavice srpskog ženskog boksa ušle su u istoriju na najlepši mogući način. Sara Ćirković, Natalija Šadrina i Kristina Kuluhova ispisale su istoriju u hali “Aleksandar Nikolić” u okviru Prvenstva Evrope za seniorke i seniore 2024. osvojivši najsjajnije odličje.

Himna Srbije intonirana je tri puta u znak trijumfa srpskih bokserki koje su pokazale i dokazale da su ne samo evropska već svetska klasa.

Prvi meč od četiri srpske reprezentativke koje su nastupile u finalu boksovala je fantastična Kristina Nađ Varga u kategoriji do 48kg. Njena protivnica bila je ruskinja Julija Čumgalakova koja je ovaj put bila nesalomiv orah. Srebro Kristine sija kao zlato, ponosni smo na sve što je naša reprezentativka ostvarila na ovom šampionatu.

Usledio je zlatni niz hrabrih srpskih devojaka koje su nas učinile beskrajno ponosnim. Prva srpkinja u istoriji koja je stigla do zlata na seniorskom šampionatu Evrope je Sara Ćirković (kategorija do 54kg) koja će 29. aprila proslaviti 20. rođendan, sa još jednim I do sada najvažnijim zlatom oko vrata. Sara je u finalu savladala vicešampionku sveta Rumunku Lakramiju Perižok.

Samo što su se obrisale suze radosnice u hali “Aleksandar Nikolić” usledio je novi talas sreće i radosti, Srbija je dobila drugo zlato koje je iskovala iskusna Natalija Šadrina. U kateogriji do 60kg nosilac norme za Olimpijske igre za Srbiju Natalija Šadrina u borbi za zlato salvadala je stamenu ruskinju Nunu Asatrian.

Niz se nastavio trećim zlatom Srbije na Evropskom prvenstvu za seniorske i seniore u Beogradu koje je sjajnom partijom u ringu 21-godišnja Kristina Kuluhova, u kategoriji do 63kg izborila salvadavši ruskinju Elenu Babičevu.

Srpske dame u ringu su rekle svoje. Tri zlata, jedno srebro i sedam bronzi, kolekcija odličja kojima su zadale zadatak velikim boks silama. U 14. po redu Prvenstvu Evrope za seniorke ženska boks selekcija naše zemlje udarila je pečat za istoriju.

Na redu je jači pol, na redu su srpski boks vitezovi! Finalni mečevi šampionata “Starog kontinenta” za seniore zakazani su za 28. april od 17:00 časova, kada će u magični četverougao ući tri mlada i sjajna momka, reprezentativca Srbije i boriti se za zlata. Prvi će u 45. izadnju Prvenstva Evrope za seniore prezentovati zemlju domaćina i srpsko viteštvo 22- godišnji Jovan Nikolić u kategoriji do 71kg protiv Gruzijca Eškerhana Madijeva (osmi meč po redu). Nakon Jovana u ring će u desetom meču po redu ući i 20-godišnji Rastko Simić u kategoriji do 80kg protiv Hrvata Gabrijela Veočića. Za sam kraj finalnog dana, pre nego se spuste zavese na najspektakularnije seniorsko Prvenstvo Evrope u boksu ikada, u borbi za zlato rukavice će ukrstiti superteškaši, srpski as Dušan Veletić i Španac Ajuba Gadfe Drisi El Aisauija.

Srpski muški tim na ovom šampionatu osvojio je i pet bronzi koje su našoj zemlji iskovali Rade Joksimović, Omer Ametović, Almir Memić, Vahid Abasov i Sadam Magomedov.

Boks provejava kroz celu istoriju čovečanstva i održava svoju misiju živom, koja uvek i bez izuzetka radi na plemenitosti koja nema cenu, zato i jeste plemenita veština.

