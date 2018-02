MISTERIJE: Isterivanje đavola postoji i u Srbiji

Na meti đavola može se naći svako, mogu nas zadesiti razne zle sile, napadi, a kada se to desi, izgleda užasno.



Susret s čovekom koga je „obuzeo đavo“ imao je prekjuče i Slavko Jocić, sveštenik Crkve Svete Petke u Jagodini. Naime, nekoliko momaka dovelo je povređenog Marka S. (26) do crkve tražeći pomoć za mladića. Sveštenik je očitao molitvu, ali su se ubrzo u porti crkve pojavili i policajci, koji će utvrditi da li je Marko S. žrtva dilera, kojima je navodno dugovao novac, ili demona.



Iako se slučajevi isterivanja đavola iz čoveka beleže u crkvenim spisima, sveštenici Srpske pravoslavne crkve izbegavaju da govore o ovom činu. Obredi isterivanja zlih duhova obavljaju se u nekim crkvenim hramovima, ali i kod vračara i samozvanih magova. Kako nezvanično saznajemo iz krugova bliskih SPC, pravoslavna crkva se protiv zlih duhova i demona bori isključivo molitvom.

- Egzorcizam je vrlo škakljiva tema, a mali broj ljudi se kod nas bavi time, dok je na Zapadu to raširenija tema - navodi naš dobro obavešten izvor.



Molitva pred oltarom



Prema njegovim rečima, Ostrog, manastir Ilinje, manastir Rukumija najbolja su mesta za izbacivanje sotone iz čoveka na ovom području.

- Međutim, to nije nekakav obred, kako ga neki nazivaju. Naša crkva prepoznaje samo molitvu, a to je molitva za isterivanje nečistih sila. One mogu trajati dugo i zavise od toga koliko je osoba obolela od nečastivih sila. Molitvu čita sveštenstvo ili monaštvo pred oltarom. Ima mnogo primera, jedan od njih je primer devojke koja je u toku molitve padala i vrištala, a nakon čitanja je ustala i pokajnički zaplakala - otkriva izvor Kurira.



Da sveštenici zle duhove teraju molitvom, potvrdio je za naš list protojerej-stavrofor Zarije Zarić, koji kaže da tu ne pomažu nikakva vračanja, već samo molitva.

- Svešteno lice čita molitvu Svetog Vasilija Velikog za isterivanje zlih duhova. Demoni su đavoli koji napadaju čoveka iz raznih razloga da bi ga odvratili od Boga i vere i na razne načine ga iskušavaju, zato su molitva, post i ispovedanje najbolji lek - naveo je protojerej Zarić.

Verski analitičar Draško Đenović smatra da je egzorcizam ozbiljan obred koji ne može svako da obavlja.



Nije kao na filmu



- Egzorcizam se radi relativno retko na našim prostorima. Prisutniji je u Katoličkoj crkvi, gde postoje i posebno edukovani sveštenici koji se time bave. Što se tiče prizora, oni koji obavljaju egzorcizam retko o tome govore, ali svakako nije kao na filmovima i nije naivno. Trajanje samog čina zavisi od slučaja do slučaja - objašnjava Đenović.



Činjenice

O EGZORCIZMU



- egzorcizam je obred izgona nečistih sila iz ljudskih bića



- prema nekim istraživanjima, žene su češće žrtve demona jer su radoznalije od muškaraca



- prema oba biblijska zaveta, Isus Hrist je lečio ljude tako što je iz njih izgonio demone



- u Katoličkoj crkvi se ovi obredi obavljaju isključivo uz odobrenje biskupa



- u Americi postoje i takozvani lovci na demone, koji su često entuzijasti i ne pripadaju nužno crkvi



- Ivan Vinkov, koji je službovao u župi Svetog Petra u Beogradu, do 2012. godine bio je jedini zvanični egzorcista u Srbiji

ISTRAGA Hapšenje u Jagodini

TEŠKE TELESNE POVREDE



Jagodince, ali i celu Srbiju, zapanjila je vest da je Marko S. (26) prekjuče pronađen krvav u porti Crkve Svete Petke u ovom mestu. Munjevito se pronela vest da su mladića prijatelji odveli do crkve kako bi ga spasli od demona, koji su ga, navodno, zaposeli. Sagovornici Kurira juče su rekli da sumnjaju u đavole i demone i da su mladića najverovatnije pretukli dileri, kojima je ostao dužan novac. Marko se od teških povreda oporavlja u bolnici u Kragujevcu, a da je istraga u toku, potvrđuje i policijsko saopštenje u kojem se navodi da je juče uhapšen I. I. (1977) iz Jagodine zbog sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje i teška telesna povreda.



„Osumnjičeni se tereti da je nedaleko od zgrade Osnovnog suda u glavnoj ulici u Jagodini sprečio dvadesetšestogodišnjeg muškarca da izađe iz vozila, kao i da mu je zadao više udaraca i naneo mu teške telesne povrede“, navodi se u policijskom saopštenju.



Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

