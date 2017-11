NOĆNA MORA ZA OKO 2,5 MILIONA GRAĐANA: Neaktivan račun tajno pravi minus

U Srbiji ima aktivnih 7,4 miliona tekućih računa, a njih je otvorilo 4,9 miliona građana, što znači da neki građani imaju po dva i više računa.

- Veliki broj tih računa nije aktivan i ne beleži promet, a banke na ime održavanja u zavisnosti od paketa naplaćuju i do nekoliko stotina dinara - kaže Dušan Uzelac s finansijskog portala Kamatica.



On dodaje da je najbolje zatvoriti sve one račune koji se ne koriste, jer kad nema priliva, nije moguće ni povući sredstva pa račun veoma brzo odlazi u nedozvoljeni minus, a to se u evidenciji Kreditnog biroa prikazuje kao docnja zbog koje u narednom periodu nećete moći da se zadužite.



Da bi ugasio račun vlasnik s važećom ličnom kartom treba da ode u banku u kojoj je otovorio taj račun i podnose zahtev za gašenje, i preda kartice koje su vezane za taj račun. Službenik banke izdaje zahtev za gašenje koji je potrebno popuniti, a ukoliko je bilo nekih sredstava na računu, ona će biti isplaćena klijentu na licu mesta. Takođe, ukoliko postoji određeni dug, potrebno je izmiriti sve obaveze, a potom popuniti zahtev.

E. K. - Foto: Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir